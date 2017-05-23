البلوشي: نعمل حالياً على تطوير مشروعين جديدين في شرم الشيخ عبارة عن قريتين سياحيتين بخدمات متكاملة

كشفت شركة أفرست بلاس عن جديد مشاريعها العقارية المتميزة في عدة أسواق مختارة حول العالم بعد أن بدأت بالتوسع في مجال البناء والتطوير العقاري وأخذت اتجاها آخر، حيث انتقلت الشركة من مجال التسويق إلى مجال التطوير العقاري.

وقال فهد البلوشي رئيس مجلس إدارة الشركة: بعد ان اكتسبت الشركة سمعة طيبة في السوق الكويتي وحازت ثقة العملاء عبر تعاملها الشفاف خلال تسويقها لعدة مشاريع تميزت بالمصداقية والإيفاء بالالتزامات في مواعيدها، قررنا الانخراط في مجال التطوير العقاري وضخ استثمارات ضخمة في مشاريع منتقاة ذات جدوى ومرغوبة.

وأضاف: وكانت بدايتنا بمشروعين في جمهورية تركيا وتم بيع المشروع الاول في منطقة بورصة قبل أن نقوم مؤخرا ببيع المشروع الثاني بالكامل خلال مشاركتنا الأخيرة في معرض النخـبـــة العقاري الذي نظمته مجموعة إسكان جلوبل لتنظيم المعارض والمؤتمرات على أرض المعارض الدولية بداية شهر مايو الماضي.

وعن جديد مشاريع الشركة الحالية قال: نعمل حاليا على تطوير مشروعين جديدين في مدينة شرم الشيخ المصرية، والمشروعان عبارة عن قريتين سياحيتين بخدمات متكاملة إحداهما في خليج نبق والأخرى في خليج نعمة.

وأضاف: ونطرح حاليا في السوق الكويتي أحد مشاريعنا المتميزة في جمهورية مصر العربية الا وهو مشروع بريف جرين افرست ونحن المطور والشريك للمشروع، ويتميز المشروع بموقع متميز على امتداد شارع التسعين الجنوبي عند تقاطع شارع التسعين مع محور محمد نجيب مباشرة أمام الهايدبارك، ويبعد المشروع عن الجامعة الأميركية 5 دقائق فقط.

وأضاف: مساحة المشروع 15 فدانا ويتكون من 32 بناية سكنية تشتمل على 800 وحدة سكنية، وتتراوح مساحات الوحدات السكنية بين 150 و250 مترا، ويتميز بالخصوصية التامة والتصميم العصري، وهو مشروع متكامل الخدمات، ولكل بناية حديقة خاصة ومواقف سيارات، ويشتمل المشروع على حمامات سباحة للصغار والكبار وملاعب أطفال ومجمع تجاري وحضانة أطفال ومركز صحي ورياضي، بالإضافة إلى خدمة الأمن والحراسة على مدار الساعة.

وأضاف: يتميز المشروع بمخططه الرائع الذي يراعي الخصوصية وتوافر الخدمات والمساحات الخضراء، حيث تم تشييد المباني السكنية على مساحة 22% فقط من كامل مساحة المشروع بالإضافة إلى مبان تجارية على 10% من المساحة والمساحات الخضراء تمتد على 35% من إجمالي المساحة، وفتحنا باب الحجز على المشروع والأسعار تبدأ من 110 دنانير للمتر.

واختتم البلوشي تصريحه بالإشارة إلى استكمال الشركة حاليا إجراءاتها لتملك مشروع جديد سيكون مفاجأة في السوق الكويتــي وسيعلن عنه خلال الفترة القليلة المقبلة.