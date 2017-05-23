التويجري: الخدمة الجديدة ضمن حرصنا على إسعاد عملائنا والحرص على راحتهم

محمود فاروق

أعلن بنك بوبيان عن طرح خدمة جديدة لأول مرة في الكويت تمثل نقلة نوعية في مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية تمكن عملاء البنك من الحصول على بطاقاتهم المصرفية (كي نت) من خلال أجهــزة السحب الآلي وبوبيان دايركت ودون الحاجة الى زيارة اي من فروع البنك.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عبدالله التويجري ان التطورات التي تفرضها الحياة اليومية على الإنسان تتطلب من البنوك مواكبة هذه التطورات وبما يحقق للعملاء فرص الحصول على الخدمات والمنتجات بأسرع وقت مع الحرص التام على توفير جهدهم والعمل على راحتهم.

واستعرض التويجري مزايا الخدمة الجديدة والمتمثلة في طلب بطاقة بديلة (نتيجة فقدان البطاقة او تلفها) او عند تجديد البطاقة حتى قبل موعد انتهائها من خلال تطبيق بوبيان عبر هواتفهم الذكية او من خلال موقع البنك على الانترنت او التواصل مع مركز اتصال خدمة العملاء دون الحاجة للقيام بزيارة اخرى للفرع.

وأوضح التويجري «لم يعد العميل في حاجة الى زيارة اي من فروع البنك للحصول على بطاقاته حيث يمكنه الحصول عليها خلال دقائق من خلال اجهزة السحب الآلي وبوبيان دايركت».

وأضاف: في الوقت الذي نرحب فيه بعملائنا في فروعنا في اي وقت فإننا حريصون على توفير وقتهم وجهدهم من خلال منحهم فرصة الحصول على خدمات ومنتجات في اي وقت وبأسهل الطرق الممكنة 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع.

وأشار التويجري الى ان جميع اجهزة بوبيان دايركت متاحة امام عملاء البنك للحصول على بطاقاتهم المصرفية الى جانب البدء فعليا في توفيرها في عدد من أجهزة الصراف الآلي ATM، مشيرا الى ان الخدمة متوفرة في 16 موقع حاليا، ومع نهاية العام الحالي فإنه ستتم تغطية مختلف مناطق الكويت بالأجهزة التي تمنح العملاء هذه الميزة.

وأوضح التويجري ان الخدمة الجديــــدة تهدف الى تسهيــــل حياة العميل وتوفيــــر الجهد والوقت حيث يمكنهم بسهولة وخلال دقائق من إصدار البطاقة الجديدة في حال انتهت بطاقتهم الخاصة بالسحب الآلي او فقدت او اتلفت لأي سبب وفورا يتم اختيار الرقم السري وتفعيل البطاقة بصورة فورية.

وقال التويجري: منذ البداية رأينا ان ادخال السعادة الى قلوب عملائنا لا يمكن ان يمر الا من خلال منحهم تجارب فريدة عبر المميز من الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية التي تميزهم عن الآخرين وتجعلهم في مصاف عملاء البنوك العالمية.

وأشار التويجري الى ان بنك بوبيان نجح في السنوات الاخيرة في تغيير مفاهيم اجهزة السحب الآلي من خلال زيادة الخدمات التي يمكن الحصول عليها من خلال هذه الاجهزة التي لم تعد فقط مجرد اجهزة للسحب والإيداع النقدي.