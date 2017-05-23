مزيد من القوة مع محرك السحب الطبيعي الجبار V12 الذي يولد 740 حصاناً

كشفت شركة فؤاد الغانم وأولاده للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة لامبورغيني في الكويت، عن إتاحتها الفرصة لمالكي سيارة لامبورغيني للإطلاع على سيارة لامبورغيني Aventador S الجديدة كليا بشكل سابق لموعد إطلاقها الرسمي.

ومع الارتفاع المستمر للطلب على السيارات الفاخرة في جميع أنحاء الدولة، قامت شركة فؤاد الغانم وأولاده للسيارات باختيار مجموعة من مالكي سيارة لامبورغيني من كبار الشخصيات لحضور فعالية العرض الحصرية لإلقاء النظرة الأولى على سيارة لامبورغيني Aventador S الجديدة كليا لعام 2017، والتي تهدف إلى تلبية رغبات العملاء في الحصول على سيارات فائقة السرعة والقوة والأناقة.

وتم عرض هذه السيارة الخارقة خلال فعالية تجارب قيادة حصرية مخصصة لكبار الشخصيات من عملاء الوكالة، حيث تحصل المدعوون على فرصة مميزة لاختبار الطراز الجديد ومقارنته بالطراز السابق المتمثل في سيارة Aventador.

وبهذا الصدد، قال طارق الشافعي، المدير العام لشركة فؤاد الغانم وأولاده للسيارات: تستفيد شركة فؤاد الغانم وأولاده للسيارات من الرغبة المتنامية في قطاع السيارات الفاخرة بالإضافة إلى مجموعة من الطرازات الجديدة كليا التي تلبي احتياجات ومتطلبات جميع العملاء.

وقامت شركة فؤاد الغانم وأولاده للسيارات وشركة لامبورغيني بإحضار اثنتين من سيارات Aventador S وعرضها في الجولة التعريفية لكبار الشخصيات والقيام بتجربة القيادة، حيث تم إجراء جولة اختبار ومقارنة حول مروج في منتجع صحارى الكويت للغولف أيام 18 و19 و20 أبريل، جنبا إلى جنب مع فعالية إحاطة إعلامية في مطعم تراباني بحضور سائق محترف من لامبورغيني قدم خصيصا لهذه المناسبة ليعرض للعملاء أهم المعلومات التي تخص السيارة وتشغيلها وقدراتها.

وأشار العملاء الذين قاموا بإجراء اختبار المقارنة، إلى أن سيارة Aventador S تقدم مستوى أداء محسن إلى حد كبير قياسا بسيارة Aventador.

وتعتبر سيارة Aventador S بمنزلة الجيل القادم من طرازات لامبورغيني الرئيسية الرائدة ذات المحركات المكونة من 12 أسطوانة، وتأتي النسخة الأحدث مزودة بترقيات شاملة كالتصميم عالي الأداء من حيث الديناميكية الهوائية الجديد ونظام التعليق الذي خضع لعملية إعادة تطوير وزيادة القوة وديناميكيات القيادة الجديدة، لتضع السيارة معايير جديدة بالنسبة لسيارات لامبورغيني ذات محركات V12.

وتمت عملية إعادة تطوير سيارة Aventador S وفق مفهوم التحكم الكامل لتزويد السيارة بمحرك جبار وأداء مميز. ومع أربعة أوضاع قيادة مختلفة، بما يشمل «سترادا» و«سبورت» و«كورسا» ووضع «إيجو» الجديد، وتسمح سيارة Aventador S لسائقها بالاختيار بين هذه الأوضاع التي تؤثر على سلوك نظام الجر (المحرك، علبة التروس، نظام الدفع الرباعي) ونظام التوجيه (نظام لامبورغيني للتوجيه الخلفي النشط LRS ونظام لامبورغيني للتوجيه الديناميكي LDS وتقنية Servotronic) ونظام التعليق (نظام التعليق المغناطيسي الانسيابي من لامبورغيني).