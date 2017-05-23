استضافت الشركة الكويتية لاستيراد السيارات «الشايــــع والصقــــر» الوكيـــل الحصري لزيون اكسون موبيل بالكويت منذ عام 1950 مؤخرا اكثر من 50 موزعا لزيوت اكسون موبيل بالكويت في فندق الرديسون بلو للاحتفال بالشراكة القوية ما بين الشركة وموزعيها المعتمدين في السوق الكويتي. وخلال الحفل كرم أشيش تاندون المدير العام وصادق علي مدير قسم الاطارات والزيوت موزعي زيوت موبيل بالعديد من الهدايا القيمة، وشهد الحفل فوز بلال محمد من شركة جولدن فيوتشر لقطع الغيار بالجائزة الكبرى وهي سيارة بيجو بارتنر.

ورحب صادق علي مدير قسم الإطارات والزيوت بالضيوف وشكرهم على دعمهم المتواصل خلال السنوات الماضية، وأوضح أن علاقة كايكو وإكسون موبيل على مدى 67 عاما أدت إلى نمو مستمر في السوق لمنتجات موبيل، مؤكدا الاستراتيجية المربحة للجانبين التي تعمل بها كايكو وشركاؤها التجاريون جنبا إلى جنب كفريق واحد لتعزيز منتجات اكسون موبيل.

وخــلال الحفـــــــل استعرضت موبيـــل استراتيجية الأعمال الشاملة لعام 2017 ونجاح حملة العروض التي سجلت نموا في المبيعات بنسبة 45% في منتجات موبيل1 وموبيل دلفاك، حيث حفزت الموزعين على العمل الجاد وتحقيق العديد من المكاسب، هناك العديد من المكافآت في المستقبل من اجل شركاء موبيل بالكويت.