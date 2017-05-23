المؤتمر يعرض الابتكار والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية في قطاع الطيران

اختتم الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) مؤتمره الدولي حول سلامة عمليات مقصورة الطائرات الذي أقيم على مدار ثلاثة أيام الأسبوع الماضي في العاصمة القطرية (الدوحة). وحاز المؤتمر على إشادة واسعة من قبل أكثر من 200 مشارك يمثلون مختلف المؤسسات والمنظمات المعنية بالطيران حول العالم، والذين اجتمعوا في الدوحة للاستفادة من المؤتمر واكتساب الرؤى والأفكار ومشاركة أفضل الممارسات ذات الصلة. وانعقد هذا المؤتمر العالمي الخاص بالطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى، حيث أثنى على أداء الخطوط الجوية القطرية الاستثنائي في مجال سلامة الطيران والتزامها المستمر بتحسينه. وشارك الحضور في ورش أعمال ومناقشات وجلسات خاصة بقيادة مختصون من مختلف المجالات في قطاع الطيران، حيث تناول المشاركون مواضيع مختلفة مثل الجيل الجديد من التدريب وقضية الاتجار بالبشر والتواصل مع الركاب.

وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: السلامة والأمن يندرجان في جوهر ثقافتنا في العمل، وهما أولويتنا القصوى التي تنعكس في كل قيم شركتنا. ولدينا في الخطوط الجوية القطرية نهج مبتكر للاستمرار في تطوير وتحسين معايير السلامة والأمن. وكانت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران تمتثل بالكامل لتدقيق السلامة التشغيلية التي يعتمدها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IOSA) في عام 2003، وحافظت على صدارتها في هذا المجال لتحصد العديد من الجوائز الخاصة بالسلامة وجودة الخدمة في كل عام. وتأكيدا على التزامهما الدائم بتحسين إجراءات السلامة والأمن، أقامت الخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولي منذ أسبوعين التدريب السنوي الشامل حول إجراءات الطوارئ بالتنسيق مع القوات المسلحة القطرية والدفاع المدني وخفر السواحل وهيئات طبية. وحاكى التدريب التعامل مع حادث تحطم طائرة للخطوط الجوية القطرية في البحر قبالة ساحل قطر، حيث تم اختبار جاهزية كل الأطراف المشاركة للاستجابة إلى مثل هذه الكوارث. كما استثمرت الناقلة القطرية مؤخرا في تكنولوجيا متقدمة لتتبع الرحلات عالميا، ما يضعها في ريادة شركات الطيران لقدرتها على تتبع حركة طائراتها على مدار الدقيقة وتحديد مكانها بدقة أينما كانت حول العالم، بالإضافة إلى ذلك، ساهم الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار في تطوير نموذج فريد لإدارة مركز العمليات المتكامل. وتعد الناقلة القطرية واحدة من خطوط الطيران القليلة التي جمعت كل أقسام العمليات الرئيسية في مركز عمليات موحد، بهدف الحصول على استشارات مباشرة ومناقشات قيمة عند وقوع أي حادث محتمل.