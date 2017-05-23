أعلن البنك الأهلي المتحد عن حصوله على جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في الكويت للعام 2017 من مجلة ذي بانكر المرموقة، حيث تعد هذه هي المرة الثانية التي يفوز فيها البنك بهذه الجائزة بعد أن فاز بها للمرة الأولى في العام 2014.

وقد تسلم الجائزة مدحت توفيق، مدير عام الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في البنك الأهلي المتحد خلال حفل توزيع جوائز الخدمات المصرفية الخاصة العالمية للعام 2017 م الذي أقيم مؤخرا في دبي.

وبهذه المناسبة أعرب توفيق عن فخره بحصول البنك على هذه الجائزة المصرفية الرفيعة للمرة الثانية، لاسيما أنها صادرة عن جهة مرموقة تقوم باختيار البنوك الفائزة بناء على مؤشرات أدائها ومستوى خدماتها ونطاق منتجاتها على صعيد الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، موضحا أن الجائزة قدمت للبنك لتميزه في الخدمات المقدمة لعملاء الخدمات البنكية الخاصة، وحرصه على تطوير هذه الخدمات بما يليق بطموحات عملائه وبما يتوافق مع أحدث المعايير المصرفية العالمية، وحرصه على تقديم خدمات مصرفية متكاملة لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة من خلال مديري علاقات أكفاء يعملون على خدمتهم بكل تميز وإتقان.

وتابع توفيق بالقول: تأتي هذه الجائزة تتويجا للجهود المميزة والكبيرة التي بذلها فريق الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في البنك الأهلي المتحد، وانعكاسا لحرصنا على الحفاظ على ثقة عملائنا الكرام وذلك بتقديمنا منتجات مصرفية شاملة وخدمات بنكية وفق أعلى مقاييس الجودة.