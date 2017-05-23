استعدادا لاستقبال شهر رمضان الفضيل، أعلنت فولكس واجن الكويت، شركة بهبهاني للسيارات، عن إطلاق عروضها المنتظرة التي تستمر لفترة محدودة فقط. وتوفر تلك العروض المميزة الفرصة لاقتناء سيارة فولكس واجن جديدة من طراز تيغوان أو طوارق بنسخته الخاصة.

ويرافق العرض الحصري باقة من المميزات والفوائد، حيث سيستمتع العملاء عند شراء إحدى السيارات بمزايا رائعة تشمل كفالة المصنع لمدة ثلاث سنوات بغض النظر عن المسافة المقطوعة، إلى جانب الصيانة المجانية لمدة ثلاث سنوات أو حتى 45 ألف كيلومتر. وتشمل المزايا المجانية أيضا ثلاث سنوات من التأمين ضد الغير وتسجيل لوحة السيارة في إدارة المرور بالإضافة إلى استلام بطاقة BMC PLUS لمميزات وخدمات خاصة إضافية للعملاء.

وقال عبدالله علي، المدير العام لشركة فولكس واجن الكويت، بهبهاني للسيارات: تحرص فولكس واجن الكويت على استقبال شهر رمضان الفضيل عبر إطلاق باقة من عروض الصفقة الذكية المميزة وتوفير الفرص الحصرية لعملائنا لاقتناء سيارات فولكس واجن ذات التقنيات المبتكرة والتصاميم العصرية بقيمة مميزة.

وتتمتع طرازات فولكس واجن بالتصاميم الحديثة والسرعة والأداء، وجميعهم يمتازون بتكنولوجيا متطورة وفريدة من نوعها. ويمكنكم الحصول عليهم من معرض فولكس واجن الكويت بأسعار تنافسية.

يتسم طراز تيغوان الحديث بتصميم جذاب، وتأتي النسخة الخاصة من طراز طوارق مزودة بمميزات إضافية للمقصورة الداخلية والهيكل الخارجي لتتمم التقنيات المتقدمة الحالية للطوارق.