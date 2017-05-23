العنزي: مشاريعنا تقع في أكثر الأسواق طلباً واستقراراً سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية

أعلنت شركة إنفينتي العقارية مشاركتها في المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية من تنظيم شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو المقبل في الريجنسي.

وكشف مدير إدارة المبيعات في شركة إنفينتي العقارية فهد العنزي عن عدد من المشاريع الجديدة التي تم طرحها أمام عملائها في عدد من الأسواق العالمية الجاذبة، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تقع في أكثر الأسواق طلبا واستقرارا سواء كانت من الناحية السياسية أو الاقتصادية.

وأضاف أن الشركة قد انتهت بالفعل من تنفيذ مشاريع في أسواق جمهورية البوسنة والهرسك والجمهورية التركية، وذلك في إطار استراتيجية الشركة الرامية لاختيار الأسواق المستقرة والتي من شأنها أن توفر السكن والعوائد الإيجارية المجدية لعملائها سواء على المدى المتوسط أو البعيد.

وأكد العنزي أن اختيار الأسواق التي تعمل بها «إنفينتي العقارية» هي اختيارات تأتي بعد دراسات مستفيضة لهذه الأسواق سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية، وذلك لضمان جدوى الاستثمار في تلك الأسواق، وبالتالي ضمان تحقيق أعلى العوائد للشركة ولمستثمرينا من جهة أخرى.

وأضاف: الشركة جاهزة لتسليم الفلل التابعة لمشروع «سراييفو دريم» الكائن في سراييفو جمهورية البوسنة والهرسك في منطقة ميشوفيتش، الذي يبعد عن سنتر سراييفو قرابة 15 كم وعن مطار سراييفو مسافة 10كم وعن منطقة أليجا والمصحات العلاجية مسافة 8 كم. والذي يتكون من أراضي وفلل، قريبة من جميع المنتزهات والأماكن السياحية، إلى جانب مجموعة من الخدمات والمرافق الرئيسية التي تخدم سكان المشروع من مسجد، سوبر ماركت، كافتيريا ومنطقة ألعاب أطفال، خدمة حراسة ونظافة على مدار الساعة.

وحول المشاريع الجديدة للشركة، قال العنزي ان الشركة طرحت مشروعا عقاريا مميزا «منتجع إنفينتي» في منطقة «اوسنيك» في جمهورية البوسنة والهرسك، حيث يقع هذا المشروع على أرض تبلغ مساحتها الاجمالية نحو 37 ألف متر مربع، ويتألف من 60 وحدة تتنوع ما بين فلل وشقق سكنية بمساحات وإطلالات جميلة وجذابة، إلى جانب مجموعة من الخدمات والمرافق الرئيسية التي تخدم سكان وقاطني المشروع.

وحول السوق الثاني الذي تعمل فيه «إنفينتي العقارية» قال العنزي ان السوق التركي يعد أحد الأسواق المهمة والواعدة التي اهتمت الشركة بدخوله والاستثمار فيه، حيث إننا نقوم بتسويق مشروع «مافيرا» الذي يقع في أكثر المناطق تطورا ونموا، منطقة «أسانيورت» - الواقعة في مدينة إسطنبول في الجمهورية التركية والذي يبعد خمس عشرة دقيقة عن مطار أتاتورك وخمس دقائق فقط عن مرمرة بارك.

وأضاف «مشروع مافيرا» عبارة عن مجمعين سكنيين يحتويان على 192 شقة صممت بعناية بينهما 1900 متر مربع من المساحات الخضراء، بالإضافة إلى حزمة من الخدمات للعناية براحتكم ورفاهيتكم.

وبين العنزي أن استمرار الشركة بتسويق «صكوك الإجارة» لمجموعة «فنادق إنفينتي» في منطقة تقسيم الواقعة في الجمهورية التركية، وأضاف أن أبرز مشاريع الشركة الحالية هناك تتمثل في مجموعة «إنفينتي للأجنحة الفندقية - تقسيم»، والتي تقع في قلب منطقة تقسيم الواقعة بمدينة إسطنبول في الجمهورية التركية.

وأضاف: الشركة قسمت المباني في ذلك المشروع إلى عدة أجنحة فاخرة ومتنوعة تناسب الأسرة الخليجية، إلى جانب مجموعة من المرافق الفندقية التي من بينها مطعم على سطح أحد المباني للتمتع بالمناظر الخلابة للمنطقة، ومعهد صحي، وحوض سباحة، بالإضافة إلى صالة الألعاب الرياضية، والحمام التركي، والمساج، والأجنحة البانورامية ذات الأسقف الزجاجية المتحركة.