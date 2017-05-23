السقا: الجائزة دليل على نمو البنك المستدام في جميع المجالات

حصد بنك الكويت الدولي مؤخرا جائزة «أفضل إدارة التغيير في الكويت» من قبل بانكر ميدل إيست، الرائدة في تقديم الأخبار المالية وتحليل البنوك والشركات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه. وقد تسلم الجائزة نيابة عن الدولي، محمد سعيد السقا، الرئيس التنفيذي بالوكالة، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الصناعة البنكية لعام 2017 التي تقدمها مجلة بانكر ميدل إيست للبنوك والمؤسسات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط، والذي أقيم في دبي.

يذكر أن الدولي قد حصل على هذه الجائزة بفضل التحسن والتنوع الملحوظ في مستوى منتجاته وخدماته المصرفية، واستمراره في تحقيق نمو قوي وثابت في جميع مؤشرات الأداء الرئيسية، حيث ساهم هذا النجاح في تقديمه أعلى العوائد على منتجات التوفير والودائع في السوق المحلي، إلى جانب تحسين مستويات خدمة العملاء، بالإضافة إلى إدخال التحسينات على تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

وقد وصف السقا حصول البنك على هذه الجائزة بالإنجاز المهم في مسيرة الدولي، قائلا: إن منح الدولي جائزة «أفضل إدارة التغيير في الكويت» هو تكريم استحقه البنك عن جدارة من خلال الجهود التي يبذلها جميع العاملين في البنك وإداراته التنفيذية وتوجيهات مجلس إدارته، بالإضافة إلى أنه دليل على نمو البنك المستدام في جميع المجالات، حيث يواصل الدولي تنفيذ نهج واضح ورؤية ثاقبة انعكست إيجابا على أدائه وتحقيق أهدافه الاستراتيجية بنجاح.

مشيرا إلى أن تتويج الدولي بهذه الجائزة ما هو إلا اعتراف بأهمية الدور الذي يلعبه والجهود التي يبذلها في دعم الاقتصاد الكويتي وفاعلية استراتيجية أعماله بالنسبة للقطاع المصرفي الإسلامي، منوها إلى الخدمات المبتكرة التي يقدمها لعملائه عبر الإنترنت ما ساهم في تعزيز أدائه المستدام.

وفي ختام تصريحه، خص السقا بالشكر أعضاء مجلس الإدارة، وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية، والإدارة التنفيذية، وموظفي البنك، بالإضافة إلى عملاء الدولي على ثقتهم ودعمهم المستمر، كما أعرب عن تقديره لتوجيهات بنك الكويت المركزي المستمرة.