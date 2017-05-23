أعلنت مجموعة الامتياز الاستثمارية، أنه تم فسخ عقد بيع عقار في الكويت بقيمة 10 ملايين دينار مع المشتري، لعدم تنفيذه الالتزامات المشار إليها في العقد.

يشار إلى أن الشركة أعلنت بنهاية يناير الماضي توقيعها عقد بيع عقار في مدينة الكويت بقيمة 10 ملايين دينار، متوقعة تحقيق أرباح بقيمة 100 ألف دينار من عملية البيع.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة أنه سيتم اعتبار العقد كأن لم يكن.

وأنهى سهم الامتياز تداولات امس مرتفعا بنسبة 4.7% عند 154 فلسا ومتصدرا نشاط التداولات بالمستويات كافة، حيث حقق سيولة بـ 2.2 مليون دينار، و 14.3 مليون سهم.