ارتفعت أرباح شركة «الكوت» للمشاريع الصناعية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 10.7% على أساس سنوي بدعم من نمو المبيعات.

وبحسب النتائج، بلغت أرباح الشركة خلال الفترة 1.7 مليون دينار، مقابل أرباح الربع الأول من العام الماضي البالغة نحو 1.6 مليون دينار.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، إن ارتفاع أرباح الفترة يعود إلى نمو المبيعات وزيادة الأرباح التشغيلية.

وارتفع الربح التشغيلي للشركة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 2.4 مليون دينار، مقارنة بربح 1.8 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بنمو نسبته 33%.