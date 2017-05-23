عمومية الشركة انتخبت مجلس إدارة جديداً لـ ٣ سنوات المقبلة

خفض رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة طارق عرابي

كشف رئيس مجلس إدارة شركة منازل القابضة عدنان النصف عن نية الشركة التخارج من إحدى الشركات غير المدرجة التي تم الاستحواذ عليها مؤخرا، مع تحقيق عوائد جيدة للشركة، متوقعا أن يتم التخارج قبل نهاية يونيو المقبل في حال تم الاتفاق النهائي مع المشتري الجديد.

وكانت «منازل» قد أفصحت في 19 ابريل الماضي عن أن شركة منازل للتعمير التابعة لها والمملوكة بنسبة 99.9% قامت بتوقيع عقد شراء أسهم شركة غير مدرجة بقيمة 10.9 ملايين دينار، على ان يتم سداد قيمة الصفقة بمبلغ 3.7 ملايين نقدا، ومبلغ 7.2 ملايين عيني.

وأشار النصف خلال الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والتي عقدت صباح امس بنسبة حضور بلغت 64.44% إلى قيام «منازل» بتخفيض رأسمالها خلال العام 2016 من 71.5 إلى 43 مليون دينار، لإطفاء الخسائر المتراكمة، وحتى تتمكن من توزيع أرباح على المساهمين.

وأضاف أن الشركة قامت خلال العام 2016 كذلك باستكمال تنفيذ مشروع «ليان» المملوك شركة منازل للتطوير العقاري- مصر، حيث بلغت نسبة الإنجاز في أعمال الإنشاءات ما يقارب 75%، كما تم بيع 80% من وحدات المشروع بقيمة 3.2 مليارات جنيه، فيما بلغت قيمة المتحصلات النقدية من أقساط البيع خلال 2016 مبلغ 460 مليون جنيه.

في الوقت نفسه أشار النصف إلى إحدى الشركات التابعة لشركة منازل للتطوير العقاري (مصر) قامت بتوقيع عقد للاستثمار في مشروع عقاري بغرض تنمية وتطوير أرض مساحتها 450 ألف متر مربع بشرق القاهرة مع إحدى الشركات العقارية بمصر، يتم بموجبه سداد مبلغ 1.2 مليار جنيه على فترة 5 سنوات مقابل صافي متحصلات بيع وحدات المشروع الذي سيكون عبارة عن إنجاز مشروع سكني عمراني لعدد 2350 وحدة سكنية بمساحات مختلفة، متوقعا أن تباشر الشركة في الأعمال الإنشائية بداية العام 2018.

البيانات المالية

وحول البيانات المالية للشركة بنهاية 2016 قال النصف ان إجمالي موجودات الشركة بنهاية العام بلغت 49.8 مليون دينار مقارنة بـ 83.2 مليونا في العام 2015، مرجعا سبب انخفاض الموجودات إلى القرارات الاقتصادية المصرية والخاصة بتعويم الجنيه، ما أدى إلى انخفاض قيمته وانخفاض الموجودات الخاصة بشركة منازل للتطوير العقاري (مصر)، فيما بلغت الموجودات المتداولة لعام 2016 مبلغ 16.4 مليون دينار بنهاية 2016 مقارنة بـ 16.9 مليونا في 2015، وبلغت المطلوبات المتداولة 4.2 ملايين دينار في 2016 مقارنة بـ 8.8 ملايين في 2015، وبلغت حقوق الملكية العائد لمساهمي الشركة الأم مبلغ 19.7 مليون دينار في 2016 مقارنة بـ 34.8 مليونا في 2015، حيث أرجع سبب الانخفاض في حقو المساهمين إلى زيادة بند احتياطي ترجمة عملات إجنبية الناتج عن تقييم استثمارات الشركة التابعة المسجلة بالجنية المصري.

الجمعية العامة

وكانت عمومية «منازل القابضة» قد وافقت على جميع بنود جدول الأعمال بما فيها تقريرا مجلس الإدارة ومراقب الحسابات ومراقب هيئة الرقابة الشرعية، كما وافقت على عدم توزيع أرباح عن 2016، فيما انتخبت الجمعية مجلس إدارة جديد للشركة للسنوات الثلاث القادمة تألف من كل من شركة وارد للإجارة والتمويل، شركة خبارى القابضة، شركة صواف العقارية، شركة صواف العالمية العقارية، وسامي خلف الفهد.