بالتزامن مع إطلاق نظام ما بعد التداول المرحلة الانتقالية الأولى، نظمت بورصة الكويت ورش عمل توعوية لشركات الوساطة المالية، بالتعاون مع هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة، حيث عقدت ورش العمل الاسبوع الماضي بمبنى بورصة الكويت.

وكان الهدف الأساسي من الورش هو التواصل مع جميع الأطراف ذات الصلة بشأن نموذج ما بعد التداول، ودور كل طرف من تلك الأطراف في النظام الجديد.

وقد ألقت ورش العمل الضوء على الملامح الرئيسية لنموذج ما بعد التداول والتي تتضمن توحيد دورة التسوية لتصبح 3 أيام عمل بعد يوم التداول، وآلية تحديد المواعيد المتعلقة باستحقاقات مساهمي الشركات للأرباح النقدية أو اسهم المنح المجانية، ووحدات التغيير السعري، والحدود السعرية، واستحداث الإغلاق العشوائي.

وقد تم شرح كل هذه الأمور بشكل تفصيلي واضح للحضور، كما تم إيضاح دور كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة في تطبيق أفضل مناهج وأساليب ما بعد التداول.

وفي نهاية الورش، تم الرد على كل الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالنظام الجديد.

ويعد نظام ما بعد التداول الأول من نوعه في الكويت، ويأتي طرحه تماشيا مع استراتيجية بورصة الكويت، التي تسلط الضوء على تطوير عمليات البورصة بالتعاون مع هيئة أسواق المال.