كشفت وزارة المالية اليابانية ارتفاع فائض الكويت التجاري مع اليابان بنسبة 124.9% خلال شهر ابريل الماضي على أساس سنوي للمرة الرابعة على لتوالي ليبلغ 42.2 مليار ين (379 مليون دولار). وذكر تقرير أولي صادر عن وزارة المالية اليابانية ان إجمالي صادرات الكويت إلى اليابان سجلت زيادة بنسبة 76.4% على أساس سنوي لتصل الى 54.6 مليار ين (490 مليون دولار).

وأضافت ان واردات الكويت من اليابان تراجعت في الفترة ذاتها للمرة الثامنة على التوالي بنسبة 1.6% لتصل إلى 12.4 مليار ين (111 مليون دولار).

وأوضحت الوزارة بحسب «كونا» ان فائض منطقة الشرق الأوسط مع اليابان ارتفع خلال شهر ابريل الماضي بنسبة 99.1% إلى 454.1 مليار ين (4.1 مليارات دولار) إثر ارتفاع صادرات المنطقة الى اليابان بنسبة 45.4% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. وبينت ان النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة والغاز الطبيعي المسال التي تشكل نسبة 94.9% من اجمالي صادرات المنطقة الى اليابان ارتفعت بنسبة 47.6% خلال ابريل الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وذكرت الوزارة ان إجمالي واردات منطقة الشرق الأوسط من اليابان تراجع في المقابل بنسبة 13.4% بفعل ضعف الطلب على المركبات والآلات المصدرة اليها.

ولفتت الى أن اليابان التي تعد ثالث أكبر اقتصاد في العالم سجلت في الشهر الماضي تراجعا في فائضها التجاري العالمي للمرة الثالثة على التوالي ليبلغ 481.8 مليار ين أي 4.3 مليارات دولار خلال ابريل الماضي.

ونمت صادرات اليابان الإجمالية حسب الوزارة في الشهر الماضي بنسبة 7.5% مقارنة بالعام الماضي، في حين ارتفعت وارداتها بنسبة 15.1% مع تزايد قيمة الغاز الطبيعي المسال بنسبة 61%.