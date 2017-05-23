24 شركة فقط سجلت خسائر في الربع الأول بإجمالي 9 ملايين دينار

أرباح شركات الخدمات المالية تضاعفت 4 مرات إلى 56 مليون دينار قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة الكويتية للربع الأول أظهرت ارتفاعا ملحوظا في الأرباح. وقد كانت إيرادات الاستثمارات القوية وبالأخص التي سجلها قطاع الخدمات المالية هي الدافع الرئيسي للنمو. في حين أن النتائج المالية للقطاعات الأخرى، وخاصة الشركات الاستهلاكية، تعكس بيئة أعمال أكثر خمولا. وعلى الرغم من تلك الأرقام القوية، إلا أن إعلانات الأرباح لم تكن ذات تأثير قوي على أسعار تداول الأسهم فيما يبدو، حيث استمرت في التراجع بعد الارتفاع الذي شهدته في الربع الأول من العام 2017.

وقد ارتفعت أرباح الشركات المدرجة بنسبة 20% على أساس سنوي، حيث ارتفعت الأرباح الإجمالية لعدد 136 شركة من الشركات التي أعلنت عن أرباحها من بين إجمالي 156 شركة كويتية مدرجة في بورصة الكويت إلى 474 مليون دينار.

كما كان هناك تراجع هائل في الخسائر الإجمالية التي بلغت نحو 8.9 ملايين دينار، بتراجع بلغت نسبته 66% على أساس سنوي مع انخفاض عدد الشركات التي سجلت خسائر في بياناتها المالية بنسبة الثلث ليبلغ عددها 24 شركة فقط.

واستفاد قطاع الخدمات المالية من الأداء الجيد للأسهم خلال الربع الأول من 2017، حيث ارتفع المؤشر الوزني لقيمة بورصة الكويت بواقع 9.3% خلال الربع، بما حقق ارباحا قوية لشركات الخدمات المالية التي لها انكشاف كبير على السوق المحلي.

وتضاعفت الأرباح الاجمالية لهذا القطاع بمعدل 4 مرات مقارنة بالربع الأول من 2016، وبلغت 56 مليون دينار. وقد شمل هذا الأداء الإيجابي معظم الشركات المدرجة ضمن القطاع.

وتمكنت أكثر من نصف الشركات التي أعلنت عن تسجيل صافي خسائر خلال الربع الأول من 2016 من عكس تلك الخسائر في الربع الأول من 2017، كما تمكنت أكثر من 60% من الشركات التي أعلنت عن تسجيل ارباح في كلتا الفترتين من تسجيل نمو قوي في صافي الدخل.

وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثانية من حيث مساهمته في نمو أرباح الربع الأول من العام 2017، حيث بلغت أرباح القطاع 68 مليون دينار، بنمو بلغت نسبته 29% على أساس سنوي.

وقد تمكنت معظم الشركات الصناعية من تسجيل نمو قوي، في حين سجلت شركة واحدة ضمن القطاع خسائر في الربع الأول من العام 2017 مقارنة بثلاث شركات في الربع الأول من العام 2016.

وارتفعت أرباح البنوك بنسبة 6.6% لتبلغ 190 مليون دينار. وقد ساهمت معظم البنوك المدرجة في تحقيق هذا النمو، باستثناء بنك واحد فقط شهد تراجعا حادا في الأرباح. وتركز النمو بصفة أساسية في مصادر الدخل الأساسية بالإضافة إلى تعزيز ايرادات الاستثمارات لذلك النمو.

من جانب آخر، كان القطاع الاستهلاكي ضمن أضعف القطاعات اداء في الربع الأول من العام 2017، حيث بلغ إجمالي أرباح القطاع 34 مليون دينار، متراجعة بنسبة 5.6% على أساس سنوي نظرا لتراجع أرباح أكثر من نصف الشركات المدرجة ضمن القطاع.

ويؤكد تراجع أرباح القطاع الاستهلاكي على اعتدال هذا القطاع وفقا لما تشير اليه بيانات أخرى مثل الانفاق الاستهلاكي، وواردات السلع الاستهلاكية، ومؤشرات ثقة المستهلك، والقروض الشخصية.

وقد غطت قوة إيرادات الاستثمارات على ضعف الدخل خلال الربع. وتشير نتائج عينة من 37 شركة غير مصرفية إلى تراجع إجمالي الإيرادات بواقع 2.5%على أساس سنوي.

هذا، ويعكس النمو السلبي للإيرادات استمرار ما نشهده من ضعف أنشطة الأعمال.

ولا يبدو ان إعلانات الأرباح كان لها تأثير ملحوظ على أسعار الأسهم، فعلى الرغم من ارتفاع إجمالي الأرباح، إلا ان عينة تمثل 11 شركة من الشركات التي أعلنت عن تحقيق أرباح، جاءت أرباحها أقل من التوقعات بنسبة 3% في المتوسط.

وقد تراجع المؤشر الوزني لقيمة بورصة الكويت بنسبة 3.5% خلال فترة إعلان الأرباح.