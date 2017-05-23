زيادة العدد في الشركات الأميركية والكندية بنسبة 102%

تزايد عدد الرؤساء التنفـــيذيين الذيــن تم عزلهم جراء ارتكابهم مخالفات أخلاقية زيادة ملحوظة، وذلك وفقا لدراسـة التعــــاقــــب الوظـــيفي للرؤســــاء التنـفيـــذيـــــــــين 2016 التي أصدرتها شركة «ستراتيـــجي&» العضو في شبكة «PwC»، حيث حللت الدراسة حالات التعاقب الوظـــيفي للرؤساء التنفيذيين في أكبر 2500 شركة عــامة على مســــتوى العـــالم خلال السنوات العشر الماضية.

وأظهــرت النـــتائج الرئيسية أن عدد الرؤساء التنفـــيــذيين الذيــن تم عزلهم قسرا بسبب مخالفات أخلاقية على مستوى العـــالم قــــد ارتفع من 3.9% بين أعوام 2007 و2011، إلى 5.3% بين أعوام 2012 و2016، بزيادة قدرها 36% خلال السنوات العشر الماضية، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى زيادة الرقابة العامة والمساءلة القـــانونية للرؤســـاء التنفيذيين.

أميركا وأوروبا

جاءت الزيادة بشكل أكبر في الشركات القائمة بالولايات المتحدة وكندا، حيث ارتفعت نسبة الرؤساء التنفيذيين الذين تم عزلهم بسبب مخالفات أخلاقية في هذه الشركات من 1.6% بين أعوام 2007 و2011 إلى 3.3% بين أعوام 2012 و2016، وهو ما يمثل زيادة قدرها 102%.

وفي غرب أوروبا، ارتفعت نسبة الرؤساء التنفيذيين الذين تم عزلهم بسبب مخالفات أخلاقية من 4.2% لتصل إلى 5.9%، أما في البرازيل وروسيا والهند والصين فارتفعت تلك النسبة من 3.6% إلى 8.8%.

الشرق الأوسط

أما في الشرق الأوسط، على وجه التحديد، فقد تشابهت معدلات التعاقب الوظيفي للرؤساء التنفيذيين مع المعايير العالمية بإجمالي 15.7% في 2016، وهي نسبة تقارب المتوسط العالمي البالغ 14.9%.

ومع ذلك، فإن الاتجاه نحو التعاقب الوظيفي المخطط (في مقابل القسري) لايزال قائما، حيث تم التخطيط لجميع حالات التعاقب الوظيفي الثمانية التي حدثت هذه السنة.

علاوة على ذلك، تتشابه معدلات عزل الرؤساء التنفيذيين لأسباب أخلاقية في الشرق الأوسط تشابها كبيرا مع المعدلات العالمية. وتشير كل هذه الحقائق إلى أن أفضل ممارسات حوكمة مجالس الإدارة يجري تنفيذها بشكل متزايد على مستوى المنطقة.

الرئيسات التنفيذيات

جرى تعيين 12 سيدة بمنصب رئيسة تنفيذية خلال 2016 على مستوى العالم، وهو ما يمثل 3.6% من إجمالي عدد الرؤساء التنفيذيين الذين جرى تعيينهم في العام ذاته.

ويشـــكل ذلك عودة للتوجه البـــطيء نحو تزايد التــنوع الذي كان موجودا خلال الأعوام العديدة الماضـــية، وتفوق هذه النســبة مثيــــلتها في العام الماضـي الذي بلغت فيه نسبة الرئيسات التنفيذيات 2.8%. ولم يتم تعيين امرأة واحدة بمنصب الرئيس التنفيذي في خمسة قطاعات خلال 2016 وهي الرعاية الصحية والصناعة وتكنولوجيا المعلـــومات والســلع الاستهلاكية وخدمات الاتصالات.