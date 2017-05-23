كشف تقرير صادر عن بوابة «ارقام» المالية بلوغ اجمالي الأرباح النقدية الموزعة عن 2016 على المساهمين في الأسواق الخليجية 34.8 مليار دولار بانخفاض نسبته 3% بالمقارنة مع 36 مليار دولار عن نفس الفترة من عام 2015.

وأظهر المسح بلوغ اجمالي التوزيعات النقدية للشركات الكويتية عن عام 2016 نحو 3.78 مليارات دولار ليبلغ بذلك العائد على التوزيع في بورصة الكويت لعام 2016 نحو 4.6% مقارنة بنحو 4% لعام 2015.

وأشار المسح إلى أن البورصة الكويتية جاءت في المرتبة الرابعة خليجيا من حيث اعلى عائد نقدي حيث أظهرت الدارسة تحقيق سوق «مسقط» أعلى عائد نقدي والذي وصل إلى 5.4%، في حين حقق سوقا «أبو ظبي» و«البحرين» عائدا قدره 4.8%، تلاهما سوق «الكويت» و«دبي» بـ 4.6%، و4.4% على التوالي، من ثم السوق «السعودية» بـ 4%، بينما سجل «سوق قطر» أدنى عائد بـ 3.6%.

وكشف المسح ان الشركات الكويتية احتلت المرتبة الاولي من حيث نسبة التوزيع الى صافي الربح حيث بلغت الأرباح الموزعة لشركات سوق الكويت 83% من صافي الأرباح المجمعة لإجمالي الشركات وهي الأعلى مقارنة بباقي أسواق المنطقة حيث بلغ عدد شركات السوق 161 وزعت منها 47 شركة أرباحا عن العام 2016، فيما جاء السوق السعودي في المرتبة الثانية من حيث نسبة التوزيعات إلى الأرباح الصافية بمعدل 58%، ومن ثم أبوظبي ومسقط بـ 56%، و55% على التوالي.

وأظهر المسح، لأكبر 20 شركة من حيث القيمة السوقية في أسواق المنطقة، حل بنك الكويت الوطني بعائد 4.1%، وبيت التمويل الكويتي بعائد 3.1%.

وتصدر «الاتصالات السعودية» القائمة بعد أن حققت أعلى عائد نقدي بـ 5.7%، ومن ثم «أبوظبي التجاري» بعائد 5.5%. وبلغ العائد النقدي لـ «الامارات دبي الوطني» و«المملكة القابضة» عند 4.8%، من ثم «مصرف الريان» بعائد 4.6%.

وحصر المسح الشركات الخليجية التي تتسم بتداولات نشطة، حيث تبين تصدر الشركة الكويتية للأغذية «امريكانا» قائمة الأعلى من حيث العوائد النقدية بعد أن سجلت عائدا بـ 25%، من ثم «مجموعة الراي الاعلامية» بعائد نقدي قدره 15.6%.

فيما جاءت 18 شركة من السوق السعودي ضمن الأفضل 40 شركة في المنطقة من حيث عوائد التوزيعات، بينهم 7 شركات من قطاع الأسمنت، بالإضافة إلى «اليمامة للصناعات الحديدية» و«أسلاك» و«بنك الرياض».