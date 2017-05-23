بهبهاني: الاحتفال فرصة للإشادة بالدور العظيم لمؤسسي البنك

العقاد: إستراتيجيتنا واعية ولدينا فريق عمل محترف يحقق الإنجازات احتفل البنك الأهلي الكويتي أمس بمرور 50 عاما على تأسيسه في الكويت، حيث تأسس البنك عام 1967 لتقديم الخدمات المصرفية وشهدت عملياته نموا واضحا ليصبح أحد البنوك الرائدة ذات السمعة الطيبة على مستوى المنطقة.

ويحتفل البنك بنجاحه في توفير خدمات مصرفية تتسم بالسهولة والبساطة والابتكار لعملائه، ومنتجات مبتكرة نجح في تقديمها خلال الأسواق الثلاثة التي يعمل بها وهي الكويت والإمارات ومصر.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي طلال بهبهاني: «يسرنا الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس البنك الأهلي الكويتي في الكويت، ونحن نفتخر بهذا الإنجاز الكبير الذي يسلط الضوء على رحلة نجاح البنك وتاريخه الحافل.

ولا يقتصر احتفالنا على بعض المراسم الشكلية، بل إنه لحظة مهمة للتأمل فيما حققناه من إنجازات والإشادة بالدور العظيم الذي حققه المؤسسون الأوائل، والبناء على ما تم إنجازه خلال الخمسين عاما الماضية للاستمرار بعطائنا».

وتقدم بهبهاني بالشكر والتقدير لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد، والحكومة الكويتية الرشيدة، كما تقدم بالشكر والعرفان لبنك الكويت المركزي على دعمهم اللامحدود للبنك طوال العقود الخمسة الماضية.

وأضاف: «لا يفوتني أن أعبر عن اعتزازي بعائلة البنك الأهلي التي تتسم بالولاء والإخلاص والتفاني في العمل، ولعملائنا الكرام وشركائنا والمساهمين، الذين بمشورتهم وثقتهم وولائهم نستطيع أن نتطلع إلى الخمسين سنة القادمة بكل ثقة واطمئنان للمزيد من التقدم والنمو في المستقبل».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي ميشال العقاد: «إنه لشرف حقيقي أن أكون جزءا من هذا الإنجاز الكبير وفخر أن أكون عضوا في عائلة البنك الأهلي الكويتي.

فهذه الإنجازات التي حققها البنك على مدار خمسين عاما تعكس قوة وصلابة البنك ومكانته الرائدة التي تعززت عبر السنوات.

ونحن ملتزمون بالعمل على مواصلة هذا النجاح بل وتحقيق المزيد من خلال ما نمتلك من طموح لا حدود له واستراتيجية واعية وخطط مدروسة وكذلك فريق عمل يعتبر العمود الفقري لهذه المؤسسة العريقة».

واحتفالا بهذه الذكرى، سيقيم البنك العديد من الفعاليات خلال العام تبدأ بغبقة رمضانية على شرف الموظفين ذات طابع خاص يحمل ملامح الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس البنك.

وستتضمن الغبقة فيلم وثائقي يعرض مشوار البنك وتاريخه وإنجازاته، والعديد من الفقرات تتخللها سحوبات على جوائز عديدة.