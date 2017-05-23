52 % تراجع المستحقات الضريبية المتراكمة إلى 171 مليون دينار

149 مليون دينار محصلة ضريبة الدخل.. و48 مليوناً دعم العمالة قال الوكيل المساعد لشؤون التخزين ونظم الشراء بالقطاع الضريبي في وزارة المالية عبدالمحسن الطيار، إن الوزارة حققت طفرة كبيرة في الإيرادات الضريبية المحصلة عن السنة المالية 2016/2017، حيث بلغت جملة الإيرادات الضريبية المحصلة نحو 226 مليون دينار، بالمقارنة مع تحصيل إيرادات ضريبية بنحو 144.5 مليون دينار عن السنة المالية السابقة 2015/2016، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية المحصلة بمعدل 56%.

وأضاف الطيار: «يعد تحصيل 226 مليون دينار ضرائب إنجازا تاريخي للقطاع الضريبي، حيث لم يسبق تحقيق مثل هذه الحصيلة منذ إنشاء إدارة الضريبة في 1986، حيث كانت الإيرادات الضريبية دون 100 مليون دينار خلال السنوات من 2009 إلى 2014».

واستحوذت الإيرادات الضريبية المحصلة من مرسوم ضريبة الدخل على نصيب الأسد بمبلغ 149.8 مليون دينار وبنسبة 66.3% من إجمالي المحصل، وتأتي الإيرادات الضريبية المحصلة من قانون دعم العمالة الوطنية في المرتبة الثانية بمبلغ 48.5 مليون دينار وبنسبة 21.5% من الإجمالي. فيما حل ثالثا الإيرادات المحصلة من قانون الزكاة والمساهمة بمبلغ 27.4 مليون دينار وبنسبة 12.2% من الإجمالي.

وأشار الطيار إلى أن تحصيل هذا المبلغ الكبير ساهم في تخفيض رصيد المستحقات الضريبية المتراكمة من سنوات سابقة، حيث انخفض رصيد المستحقات الضريبية من 358.3 مليون دينار في السنة المالية 2015/2016، إلى 171.4 مليون دينار عن السنة المالية 2016/2017، أي بمعدل انخفاض بلغ 52%.

وأضاف: «تحقيق القطاع الضريبي لهذه الحصيلة الضريبية جاء بفضل الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة لتحصيل المستحقات الضريبية.