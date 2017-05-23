يوسف لازم

قال نائب رئيس مجلس ادارة شركة وفرة للاستثمار الدولي محمد القصار ان الشركة استطاعت تحقيق ارباحا جيدة بالرغم من الصعوبات التي واجهت الاسواق العالمية وكذلك السوق الكويتي للاوراق المالية، حيث بلغت الارباح الصافية 3.9 ملايين دينار، بربحية 26.6 فلسا للسهم.

حديث القصار جاء خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت امس، حيث اوضح ان صناديق الشركة حققت اداء ايجابيا، وذلك بتحقيق صندوق «وفرة للاسهم» 3.17%، وصندوق «الفجر» 9.13%، وصندوق «المصارف» 4.27%، وصندوق فرة للسندات 1.35%.

اما على الصعيد العالمي، فأوضح القصار ان الاحداث السياسية في 2016 كان لها تأثير على اداء اسواق المال، ومن المتوقع استمرار هذا التأثير خلال 2017، ولو بنسبة اقل نظرا لتحسن اداء الاقتصاد العالمي، وبالاخص الاقتصاد الأميركي، الذي شهد نموا ملحوظا بالفترة الاخيرة.

وأكد القصار ان الشركة ستستمر بنشاطها وتوسعها في الاسواق المحلية والاقليمية والسوق العالمي والتركيز على الاسواق ذات المخاطر الادنى والتوسع في الاستثمارات ذات العوائد المستقرة كالسندات والاستثمار العقاري.

ووافقت العمومية على كافة البنود الواردة في جدول الاعمال وابرزها المصادقة على تقريري مجلس الادارة ومراقبي الحسابات واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، كما صادقت العمومية على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 20%، وترحيل باقي الارباح الى حقوق المساهمين.