نمو عدد الصفقات إلى 752 صفقة.. وفبراير وأبريل الأعلى نشاطاً

«الساير» استحوذ على 50% من أسهم «الرازي».. وبيتك يرفع حصته في مستشفى السلام

استحواذ «القرين» و«المباني» على 97.9% من «إنشاء القابضة» قال تقرير صادر عن شركة الموازي للاستشارات المالية والاقتصادية إن الربع الأول شهد نشاطا في التداولات على أسهم الشركات المساهمة غير المدرجة، وذلك بسبب زيادة في وتيرة الاستحواذات على ملكيات مؤثرة في عدد من هذه الشركات من قبل مستثمرين جدد. وتعتبر عمليات الاستحواذ التي قامت بها بعض الشركات جزءا مركزيا من استراتيجيتها الرامية إلى التوسع وتطوير الأعمال، ورغبتها في النمو بشكل أسرع، ورفع قيمتها المالية في السوق، كما تسعى الشركات من خلال الاستحواذ إلى كسب فرص جديدة للاستثمار.

وأدت تلك الاستحواذات إلى ارتفاع قيمة إجمالي التداولات خلال الربع الأول من 2017 بنسبة 128% مقارنة بتداولات الربع الأول من 2016، حيث بلغت قيمة التداولات في الربع الأول من 2017 مبلغ 189.4 مليون دينار، مقارنة بقيمة تداولات بلغت 82.2 مليون دينار في الربع الأول من 2016.

كما ارتفع حجم كمية التداول في الربع الأول من 2017 إلى نحو ملياري سهم مقارنة بـ 1.2 مليار سهم في الربع الأول من العام الماضي.

وارتفع إجمالي عدد الصفقات في الربع الأول من 2017 إلى 752 صفقة في مختلف القطاعات مقارنة بـ 499 صفقة في الربع الأول من 2016. وتصدر شهرا فبراير وأبريل الربع الأول من 2017 من حيث عدد الصفقات، حيث تم تنفيذ 295 صفقة في كل منهما، بينما تذيل يناير أشهر الربع الأول من عام 2017 بـ 162 صفقة فقط.

الرازي القابضة

شهـد الربــع الأول استحــواذ مجمــوعة الساير القابضة على حصة الأغلبية في شركة الرازي القابضة، حيث نجحت مجموعة الساير في الاستحواذ على حصة تقارب 50% من أسهم الشركة بقيمة بلغت حوالي 31 مليون دينار، وذلك بعد قيام المجموعة بتقديم عرض لمساهمي الشركة من خلال محفظة لدى شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل)، كما تم تقييم السهم الواحد بسعر 150 فلسا، علما بأن وسيط الصفقة هو شركة الأولى للوساطة المالية.

إنشاء القابضة

استحوذت شركتا القرين لصناعة الكيماويات البترولية والمباني المتحدة على شركة إنشاء القابضة بإجمالي حصة تبلغ 97.9% من رأسمال الشركة بإجمالي قيمة تعادل 13.4 مليون دينار وذلك من خلال صفقة تخارجت منها شركتا أعيان للإجارة والاستثمار ومبرد للنقل.

علاج للخدمات الطبية

استحوذت مجموعة من الأطباء على شركة علاج للخدمات الطبية المالكة لمستشفى طيبة الرائدة في مجال الرعاية الصحية، وذلك بإجمالي حصة تبلغ 40% من أسهم الشركة بإجمالي قيمة تبلغ 25.7 مليون دينار كويتي، والتي تمثل عدد 27.71 مليون سهم.

يذكر أن صندوق الفرص الاستثمارية المملوك لشركة الوطني للاستثمار قد أعلن عن نجاح تخارجها من 40% من الاستثمار المذكور.

الرباعية للوساطة

قامت شركة الفوز للاستثمار خلال الربع الأول بالاستحواذ على شركة الرباعية للوساطة بنسبة 99.9%. وبعد الاستحواذ الكامل من شركة الفوز للاستثمار وتوقف شهورا قليلة عن مزاولة النشاط، صدر قرار رقم 11 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال في فبراير الماضي باعادة النشاط الى الشركة الرباعية للوساطة المالية.

مستشفى السلام

شهد الربع الأول قيام بيت التمويل الكويتي بزيادة حصته في مستشفى السلام الدولي من 55.23% إلى 76.1%، عن طريق شراء حصة شركة ياكو الطبية البالغة 27.3 مليون سهم بقيمة 20 مليون دينار.

السالمية جروب لتنمية المشاريع

كما شهد الربع الأول قيام الشركة التجارية العقارية بزيادة حصتها في إحدى الشركات التابعة (شركة السالمية جروب لتنمية المشاريع) وذلك من خلال شراء حصة شركة زميلة بقيمة 9.4 ملايين دينار لتبلغ نسبة ملكيتها المجمعة 81.9% من إجمالي أسهم الشركة.