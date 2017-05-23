أكدت الهيئة العامة للاستثمار الصندوق السيادي للبلاد ان ما نشر حول خسارة الهيئة 6 مليارات دولار غير صحيح، مشيرا الى الرقم الصحيح الذي ذكر في جلسة استعراض الحالة المالية في مجلس الأمة بتاريخ 22 يونيو 2016 هو 312 مليون دينار ما بين محققة وغير محققة والذي يمثل نسبة خسارة 0.2% على الأصول المدارة وهو أفضل من أداء مؤشرات المقارنة.

وأشارت الهيئة في بيان صحافي الى انها حققت أرباحا صافية بلغت 12.27 مليار دينار وبنسبة 8.49% على إجمالي الأصول المدارة خلال العام المالي 2014/2015، مضيفة ان الحكم على أداء الهيئة في سنة واحدة كان انخفاض الأسواق هو السائد فيها بمعزل عن المقارنة مع المؤشرات العالمية.

أداء أيجابي

واضافت أن أداء الهيئة لفترة ثلاث سنوات أو خمس أو عشر أو عشــرين سنة كان أداء موجـــبا وأفضل من الصــناديق السيادية المماثلة.

وأكد البيان ان التفرد باتخاذ القرار غير صحيح لأن الهيئة محكومة بنظم ولوائح وقواعد سواء من قبل مجلس الإدارة أو من خلال اللجنة التنفيذية المنبثقة عن المجلس ووفق جدول صلاحيات ثابت وواضح، ووفق مبادئ سنتياغو الحاكمة لصناديق الثروة السيادية والتي وقعت عليها الهيئة ومن ثم هناك التزام دولي بشأنها.

وأوضح البيان أن تصنيف الهيئة ارتفع بين المؤسسات الاقتصادية العالمية باعتبارها تدير واحدا من أكبر الصناديق السيادية في العالم وأقدمها بفضل سياسات التحوط والنظم الحاكمة لعملها.