أحمد مغربي

استقبلت شركة نفط الكويت أمس أكبر حركة توظيف لحملة شهادات الدبلومات الفنية (الإدارية والفنية)، حيث انتهت من توقيع عقود 202 موظف ضمن إعلان الشركة الذي انتهى في فبراير 2017.



وكشفت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء» عن أن هذه الوظائف ستتوزع على مختلف القطاعات والتخصصات وفقا للشواغر المتاحة حاليا، وبالتوازي مع المشاريع الضخمة التي تنفذها الشركة.



وقالت المصادر: إن شركة ناقلات النفط الكويتية ستستقبل 15 موظفا من تلك الوظائف للعمل بها.



وذكرت أن الشركة ستعلن عن وظائف شاغرة جديدة لحملة الدبلوم الفني بحلول شهري أكتوبر أو سبتمبر المقبلين لطلب 200 وظيفة جديدة، مشيرة إلى أن أعداد الشواغر في الشركة متغيرة بشكل يومي نظرا لارتباطها بحركة التوظيف والاستقالات والتقاعد بين العاملين.



وبينت المصادر أن هناك خططا استراتيجية للتوظيف، ويتم تطويرها بشكل مستمر.