زهران: عدم الاستقرار الجيوسياسي يجعل من اتخاذ القرارات الاستثمارية أمراً صعباً

شارك رئيس المالية للمجموعة في بيت التمويل الكويتي «بيتك»، شادي زهران في فعاليات المؤتمر العالمي الثاني للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، الذي انطلق على مدار يومين في العاصمة الأردنية عمان.

وترأس زهران الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تحت عنوان «آفاق الاقتصاد الكلي، والتطورات الرقابية العالمية»، حيث تطرق في محور حديثه في الجلسة التي جمعت كلا من المدير التنفيذي والرئيس في الشرق الأوسط (MSCI) الإمارات العربية المتحدة، روبرت أنصاري، ومدير ومسؤول اقتصادي أول في بنك اليابان للتعاون الدولي، د.إيتسواكي يوشيدا، والمستشار الخاص لرئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المملكة العربية السعودية، د.عمر زهير حافظ، الى ان عدم الاستقرار الجيوسياسي يجعل من اتخاذ القرارات الاستثمارية أمرا صعبا.وأشار الى ان انخفاض اسعار النفط من شأنه ان يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، منوها بتأثير ذلك على اسعار صرف العملات نتيجة التأثير على ميزان المدفوعات للدول المعتمدة في اقتصاداتها على النفط، وبالتالي التضخم، وحجم الطلب على النفط، ما يؤدي الى استمرار التراجع في القطاع النفطي بينما تحافظ القطاعات الاخرى على قوتها. وقال ان بريطانيا تساهم فقط بنسبة 3.6% من الاستيراد العالمي للسلع التجارية، و4.1% للخدمات التجارية، مشيرا الى ان خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي (Brexit) سيؤثر بشكل أساسي في الاتحاد الأوروبي وسيؤدي إلى تعليق بعض الاستثمارات في منطقة اليورو.

كما ناقش خلال الجلسة القلق من وجهات النظر المتفائلة في الأسواق المالية العالمية مع حقيقة أن قيمة العديد من الأصول مبالغ فيها مع عدم النظر في المخاطر السياسية العالمية المتزايدة، وانخفاض العائد والنمو المحدود وتكلفة التمويل.

ولفت زهران الى كيفية استجابة صناع السياسات الاقتصادية والرقابية ومدى تأثير ذلك على نموذج العمل المصرفي، معرجا على محاور في تشديد متطلبات رأس المال والسيولة، واختبارات الضغط، وزيادة تكاليف الحوكمة والرقابة، إضافة إلى الأثر المتوقع من تطبيق المعيار المحاسبي IFRS9 وغيرها من الموضوعات التي اثرت الجلسة وشهدت تجاوبا وتفاعلا كبيرين.

وجمع المؤتمر شخصيات وجهات بارزة في صناعة التمويل الإسلامي والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف والهيئات التنظيمية الدولية وعددا من صناع القرار وممثلي الوسط الأكاديمي لمناقشة القضايا الناشئة الرئيسية في الصناعة المالية الإسلامية، وحضر المؤتمر أكثر من 200 مشارك من 30 بلدا.