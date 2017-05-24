خزعل: قدمنا هذا الخصم الشيق لعملائنا من محبي السفر



العرض خاص لعملاء بطاقات الوطني الائتمانية وبطاقات شباب الوطني مسبقة الدفع استمتع بقضاء اجازتك الصيفية مع خصومات السفر الحصرية المقدمة من بنك الكويت الوطني بالتعاون مع طيران الامارات، حيث يحصل عملاء بنك الكويت الوطني على فرصة مميزة للاستمتاع بخصم يصل إلى 10% عند حجز تذاكر السفر على طيران الامارات.

وفي إطار تعليقها على هذا العرض المميز، قالت مساعد مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية هنادي خزعل: يسافر عملاء بنك الكويت الوطني بصفة متكررة، وخصوصا خلال فترة الصيف، لذا قمنا بالتعاون مع طيران الإمارات لتقديم هذا الخصم المشوق والقيم لعملاء بطاقات الوطني الائتمانية وبطاقات شباب الوطني مسبقة الدفع.

ويحصل حاملو البطاقات على خصم يصل إلى 10% عند حجز التذاكر على درجة رجال الأعمال و7% على مقاعد الدرجة السياحية (للقيمة الكاملة للتذكرة) عند السفر على متن طيران الإمارات للسفر خلال الفترة ما بين 1 مايو و30 نوفمبر 2017، كما يتمتع حاملو بطاقات الوطني الائتمانية بالحصول على خصومات إضافية (5% لدرجة رجال الأعمال و3% للدرجة السياحية) مقارنة بالأسعار الترويجية خلال فترة العرض، ويجب ان تتم كل الحجوزات من خلال الصفحة المخصصة على الموقع الالكتروني لطيران الامارات: https://www.emirates.com/kw/kwbanknbk

ويتوافر العرض لعملاء بطاقات الوطني الائتمانية وبطاقات شباب الوطني مسبقة الدفع واقربائهم من الدرجة الأولى عند القيام بالحجز باستخدام بطاقات عملاء بنك الكويت الوطني، ويسري العرض حتى 19 يونيو 2017، ويشمل جميع وجهات سفر طيران الامارات باستثناء جدة والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، وقد يخضع العرض لتطبيق شروط أخرى.