عملية الانتقال إلى النظام الجديد استغرقت بضع ساعات

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية، الناقل الوطني الرسمي للكويت، عن نجاح عملية الانتقال التام إلى نظام «أماديوس ألتيا» الرائد عالميا لإدارة عملية الجرد والحجوزات وإصدار التذاكر وبرامج العضوية، حيث استغرقت العملية بضع ساعات. وأشاد عبدالمنعم عبدالسلام مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات في الخطوط الجوية الكويتية، ومدير مشروع تطبيق نظام أماديوس، بجهود فريق العمل وكافة الشركاء الذين ساهموا في إتمام عملية الانتقال إلى النظام الجديد بكل سهولة وفقا للخطة الموضوعة.

ويمثل الانتقال إلى هذا النظام الرائد عالميا طفرة تقنية لإدارة عملية الجرد والحجوزات وإصدار التذاكر وبرامج العضوية ستمكن الشركة من التفاعل مع المسافرين وعملائها المختلفين وشركائها في مجال السفر والسياحة.

وصرح عبدالسلام قائلا: يمثل اعتمادنا على نظام أماديوس ألتيا المتكامل لخدمات الركاب، خطوة مهمة لتسهيل كل التعاملات سواء كانت إلكترونية أو مباشرة بين الخطوط الكويتية وعملائها المتنوعين.

وينقسم مشروع الانتقال إلى نظام أماديوس ألتيا المتكامل إلى مرحلتين، المرحلة الأولى تتضمن الانتقال إلى أنظمة إدارة عملية الجرد والحجوزات والتذاكر وبرامج العضوية، والتي أتمتها الخطوط الجوية الكويتية. بينما تشتمل المرحلة الثانية على نظام تحكم مغادرة الركاب والذي سيتم تشغيله بدءا من شهر يونيو المقبل انطلاقا من المحطات الدولية والإقليمية للخطوط الجوية الكويتية.

وصرح ماهر قوبعة، نائب رئيس «أماديوس» لتكنولوجيا المعلومات والتوزيع للطيران بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائلا: نحن سعداء بالعمل مع شركائنا في الخطوط الجوية الكويتية وتطبيق نظام أماديوس ألتيا المتطور، وذلك في سبيل تحقيق أهدافهم المرجوة. كما يعكس التحول الناجح للنظام الجديد الخبرات التي يتمتع بها فريق العمل القائم على المشروع ومستوى التعاون مع فريق عمل الكويتية.

جدير بالذكر انه من الناحية التجارية سيسهم إدخال نظام أماديوس ألتيا في زيادة المبيعات والإيرادات ونمو القنوات المختلفة للتوزيع والمبيعات.