بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وسعيا منها لتعزيز التواصل مع العملاء طيلة الشهر الفضيل، أعلنت شركة معرض الكويت الدولي عن مواعيد اعمالها الرسمية ابتداء من الأول من رمضان المبارك، وبهذه المناسبة قال مدير ادارة العلاقات العامة في الشركة ضاري العيبان: لا يسعنا في هذه المناسبة الكريمة والعزيزة على قلوبنا جميعا إلا أن نرفع الى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الاحمد والشعب الكويتي الكريم والأمة العربية والإسلامية، اسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيا لجميع المسلمين صياما مقبولا وذنبا مغفورا وعملا متقبلا.

وأعرب العيبان عن ترحيبه بجميع العملاء بمكتب الإدارة الرئيسي خلال مواعيد العمل الرسمية الصباحية طيلة شهر رمضان المبارك من الساعة 9:30 صباحا إلى 2:00 ظهرا، مشيرا الى مواعيد زيارة الجمهور الكريم لمعارض الشركة خلال الشهر الفضيل، اذ يستقبل المعرض زائريه ضمن اوقات الزيارة الرسمية للمعرض والتي ستكون على فترتين صباحية من الساعة 12 ظهرا الى 3 عصرا، وأخرى مسائية من الساعة 9 مساء الى 1 صباحا، وأيام الجمع فترة مسائية فقط من الساعة 9 مساء الى الساعة 1:30 صباحا.

على ان تعاود الشركة مزاولة اعمالها كالمعتاد بعد عطلة عيد الفطر السعيد مباشرة، وحسب اوقات الدوام الرسمية للشركة، مشيرا الى ان مكاتب الشركة ستكون مفتوحة من الأحد الى الخميس لاستقبال استفسارات العملاء وتقديم افضل الخدمات لهم.