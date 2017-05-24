هدية نقدية لغاية 1000 دينار مع عقد صيانة وبطاقة وقود

في واحدة من العروض التي لا يمكن مقاومتها، أطلقت الغانم أوتو حملتها الترويجية المذهلة على سيارات فورد الجديدة لشهر الخير بأسعار خاصة وهدايا مميزة، حيث يوفر هذا العرض للمهتمين بشراء سيارة فورد جديدة فرصة لا تعوض مكونة من هدية نقدية لغاية 1000 دينار، عقد صيانة لمدة 3 سنوات/60.000 كم من المصنع، كفالة لمدة 5 سنوات/100.000 كم من المصنع، وبطاقة وقود لغاية 1000 لتر. ويسري هذا العرض على سيارات فورد الجديدة. ومن شأن هذه الأسعار والهدايا المميزة أن تجعل قرار شراء سيارة فورد جديدة خلال شهر رمضان المبارك الاختيار الأنسب.

ضمن هذا العرض، يمكن الاختيار من سيارات فورد الصالون العائلية بمختلف أحجامها، من أصغرها فيجو وفييستا، وشقيقاتها الأكبر حجما فوكس وفيوجن. وتعد فيجو وفييستا الهاتشباك من الاختيارات الأصغر حجما في عائلة فورد، بتصميمهما الخارجي المدمج والأنيق. من ناحية الأداء فتتميز فييستا بمحركها ذات الأربع اسطوانات بسعة 1.6 ليتر مع ناقل حركة اوتوماتيكي بست سرعات ومواصفات سلامة قياسية تشمل فرامل مزودة بنظام مانع للغلق (ABS) ومواصفات اخرى تشمل مكيف هواء أوتوماتيكيا وعجلات المنيوم قياس 15.

انتقالا للفئة الأكبر المشمولة ضمن هذا العرض، تأتي فورد فوكس، وهي من أكثر السيارات مبيعا في العالم، المتوافرة لدى الغانم أوتو على شكل الصالون والهاتشباك لتناسب مختلف احتياجات ورغبات العملاء.

أما الطراز الأكبر حجما ضمن هذا العرض، فيوجن، والتي تعتبر من أجمل سيارات السيدان العائلية متوسطة الحجم بفضل تصميمها الأوروبي المميز وتشتهر بأدائها القوي، وأعلى المستويات من تجهيزات الأمان والسلامة مع 7 وسائد هوائية وأنظمة سلامة متعددة لحماية السائق والركاب. وضمن هذا العرض أيضا، يمكن اقتناء فورد توروس والتي تعتبر من أنجح سيارات السيدان العائلية الكبيرة على مر السنوات الماضية، بما اشتهرت به هذه السيارة من أداء قوي، ومستويات عليا من تجهيزات الأمان والسلامة، إضافة إلى التكنولوجيا الحديثة التي تقوم فورد بتطويرها باستمرار لتضيفها لسياراتها وخاصة توروس التي تأتي اليوم بعدد واسع من التقنيات والأنظمة الذكية بما فيها آلية الدعم الإلكتروني لنظام التوجيه، والتحكم المتواصل بالعزم والقوة لتعزز ثقة السائق بإمكانات السيارة ومتعة القيادة.

ومع الإقبال المميز الذي تحظى به سيارات فورد متعددة الاستخدامات SUV، يمكن للعميل الاختيار من مجموعة من الموديلات التي تناسب اسلوب حياته، بدءا من إيكوسبورت مدمج الحجم والمزود بمحرك اقتصادي 4 سلندرات بسعة 1.5 ليتر وناقل سرعة اوتوماتيكي مع إضافات قياسية منها عجلات ألمنيوم 16 إنشا ومصابيح أمامية مزودة بإضاءة نهارية LED. أما فورد إسكيب فقد صممت لعشاق التميز. فورد إسكيب الجديدة حصلت على تغيير للمظهر الخارجي، فقد أعيد تصميم الواجهة الأمامية للسيارة إضافة للمصابيح الأمامية والخلفية لتضفي عليها لمسة مميزة تجعل من فورد إسكيب عاشقة للتميز. اما بالنسبة لشقيقتها الأكبر حجما، فورد إدج الجديدة الغنية بالمزايا والتجهيزات التقنية المتطورة، فإنها تعتبر بين الأفضل أداء من نظيراتها في السوق، حيث تنعم فورد إدج بالمزيد من التكنولوجيا تصميم لجديد مميز من الداخل والخارج، ومستويات أعلى من الجودة، وانسيابية محسنة بشكل ملحوظ حتما يلفت الانتباه من أول نظرة ويوفر تجربة قيادة مميزة من اللحظات الأولى وراء عجلة القيادة.

ويتوافر ضمن هذا العرض أيضا السيارات المتعددة الاستخدامات كبيرة الحجم مثل إكسبلورر واكسبديشن. هذا وحاز اكسبلورر على لقب سيارة العام في الشرق الأوسط لعام 2016 MECOTY عن فئة «أفضل سيارة رياضية متعددة الاستعمالات SUV متوسطة الحجم» بفضل ما يقدمه من مواصفات متميزة تجمع بين التقنية والأداء القوي والجودة العالية والمساحة الداخلية الرحبة لـ 7 ركاب مع العديد من مواصفات الأمان والراحة. أما عشاق السيارات العائلية الكبيرة فإنها فرصة لا تعوض لاقتناء اكسبيديشن التي تتسع مقصورتها الرحبة لـ 8 ركاب والمزودة بمحرك V6 جبار سعة 3.5 ليترات والذي بفضل تقنية EcoBoost ينتج طاقة حصانية عالية تبلغ 390 حصانا PS وعزم دوران يبلغ 629 نيوتن-متر مع توفير عالي في استهلاك البنزين.ويضم العرض أيضا فخر الوانيتات فورد F150 الأكثر مبيعا في أميركا على مدى 40 عاما في فئته والمتوافر الآن بجميع الأحجام.

وتتميز هذه الشاحنة بمحرك جبار V8 سعة 5.0 ليتر الأقوى في فئته، بقوة 385 حصانا وعزم دوران 525 نيتون متر. إضافة إلى تصميمها الخارجي الذي يوحي بالقوة والتحدي، فإن الفئة المشمولة بهذا العرض تأتي بمزايا الرفاهية والراحة والأمان مع مواصفات قياسية تشمل نظام ترفيه SYNC مع شاشة MyFord Touch بقياس 8 انشات تعمل باللمس، إضافة إلى كاميرا للرؤية الخلفية مع حساسات، نظام التشغيل عن بعد.

أما عشاق المغامرة والتميز، فيمكنهم الآن اقتناء فورد موستانج الجديدة، وتأتي سيارة موستانج بثلاثة محركات منها محرك بسعة 5 ليترات V8 وسعة 3.7 ليترات V6 وآخر بسعة 2.3 ليتر من ضمن في عائلة محركات فورد EcoBoost العالمية، والذي تعززت فيه التكنولوجيا الحديثة.