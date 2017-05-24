مع حلول شهر رمضان المبارك تطلق «سيليكت» عرضها الترويجي المميز بالشهر الكريم والذي يحمل في طياته هدايا نقدية فورية ومزايا سخية على مجموعة كبيرة من السيارات التي وصلتها حديثا.



فمن خلال هذا العرض الذي سيستمر طوال الشهر الفضيل سيتمكن عملاء «سيليكت للسيارات المضمونة» من الحصول على مبالغ نقدية فورية تصل لغاية 1100 دينار عند شراء سيارتهم المفضلة من احد معارض «سيليكت الملا».



وأضافت الشركة أن العرض يقدم مجموعة متنوعة من السيارات المستعملة اليابانية والأميركية والكورية ذات الجودة العالية بأسعار مخفضة مع مزايا ائتمانية وتسهيلات غير مسبوقة تتناسب مع احتياجات كل عميل، وهي تشمل أيضا كفالة لمدة سنة وصيانة مجانية وتسجيلا مجانيا مع إمكانية تثمين سيارة العميل.

هذا العرض الرمضاني من «سيليكت الملا» يقدم للعملاء قيمة استثنائية على خيارات واسعة من سيارات الصالون التي تتلاءم مع كافة أساليب الحياة والميزانيات.



وتشمل هذه المجموعة سيارات لانسر فورتيس وجالانت ونيسان ألتيما وشيفروليه وماليبو وإمبالا وكابريس وكرايسلر وغيرها من سيارات الصالون الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى السيارات الرياضية الرباعية الدفع من جيب رانجلر وشيفروليه تاهو وميتسوبيشي باجيرو وأوتلاندر وكيا سورينتو وتويوتا برادو وغيرها.

تستقبل سيليكت الملا جميع زوارها وترحب بهم في أجواء رمضانية مميزة، فقد خصصت خيمة رمضانية داخل المعرض ليتم فيها استقبال جميع العملاء لتعكس أجواء الضيافة وتهدف هذه الخطوة الى الاحتفال بهذا الشهر الفضيل وكذلك توفير مزيد من الراحة والمتعة لزوار المعرض.

وتدعو «سيليكت الملا» عملاءها لزيارة معارضها في الري والشرق، لاختيار سياراتهم المفضلة والاستفادة من هذا العرض المميز، حيث انه يسري لفترة محدودة.