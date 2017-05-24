الجراح: نسعى إلى تلبية احتياجات العملاء وابتكار منتجات مصرفية متخصصة إلى جانب الخدمة المتميزة

في إطار حرصه الدائم على إثراء سجله الحافل بالنجاحات المشرفة، حقق بنك الكويت الدولي إنجازا جديدا تجلى في حصوله على جائزة «أفضل بنك في الرؤية الاستراتيجية»، وذلك خلال حفل توزيع جوائز التميز والإنجاز المصرفي لعام 2017، الذي نظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب مؤخرا في بيروت.

ولقد تسلم الجائزة رئيس مجلس إدارة البنك، الشيخ محمد جراح الصباح، وذلك خلال حفل خاص نظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب للعام الثالث على التوالي، وهو اتحاد يضم أكثر من 500 عضوا.



وقد حضر التكريم عدد كبير من القيادات والشخصيات الرقابية في الوسط المصرفي والمالي والبارزة على المستوى الإقليمي والدولي، حيث قامت مجلة The Banking Executive بتتويج إنجازات المصارف العربية المتميزة.

وتعد هذه الجائزة بمنزلة شهادة تؤكد ريادة الدولي في القطاع المصرفي المحلي، مع استمراره في السير وفق منهجية ناجحة ورؤية ثاقبة تعزز دوره في الاقتصاد الكويتي، الأمر الذي انعكس إيجابا على أدائه وساهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية.



وقد منح الدولي هذا التكريم تقديرا لتميزه في عدة مجالات، منها التركيز المتواصل على الابتكار مع الحفاظ على أعلى معايير النزاهة المهنية، الالتزام بالممارسات المستدامة، توقع احتياجات العملاء وحماية مصالحهم، تميز المنتجات والخدمات وكفاءتها، إدارة المخاطر وفقا لاستراتيجية واضحة وثاقبة، استقطاب وتطوير الموظفين ذوي الكفاءة والمهارات العالية، إلى جانب النمو المضطرد والمستدام في الأرباح نتيجة الأداء المتميز على المدى البعيد.

وبهذه المناسبة، أعرب الجراح عن مدى سعادته وفخره بحصول الدولي على هذه الجائزة، مصرحا: يشرفني أن استلم جائزة «أفضل بنك في الرؤية الاستراتيجية» نيابة عن بنك الكويت الدولي، فلقد نجحنا من قطع شوط طويل منذ بداية انطلاقتنا وتحولنا إلى مصرف إسلامي لنصبح اليوم أحد البنوك المتألقة على الساحتين المحلية والإقليمية، مما أهلنا لننال هذه الجائزة التقديرية المميزة.

مشيرا إلى أن أساس نجاح الدولي وتميز رؤيته الاستراتيجية ينبع من منطلق فلسفة عمله الخاصة التي ترتكز على تحقيق الامتياز التشغيلي، تلبية احتياجات العملاء، ابتكار الخدمات والمنتجات المصرفية المتخصصة، إلى جانب تقديم الخدمة المتميزة لمختلف شرائح العملاء سواء كانوا من الأفراد أو المؤسسات.