ضمن حملاته الترويجية الخاصة بموسم صيف 2017، أعلن البنك الأهلي الكويتي عن عرض جديد لحاملي بطاقاته الائتمانية يتضمن خصما 25% على أسعار الإقامة لدى فنادق جميرا، ويسري هذا العرض من الآن وحتى سبتمبر المقبل بشرط الإقامة لمدة ثلاث ليال على الأقل.



ويشمل العرض دخولا مجانيا للشواطئ التابعة لهذه الفنادق، وكذلك دخول مجاني لحديقة الألعاب المائية وايلد وادي في دبي، إلى جانب الدخول المجاني لنادي الأطفال وخدمة إنترنت مجانية طوال مدة الإقامة.

يسري العرض في كل من برج العرب جميرا، وجميرا النسيم، وجميرا القصر، ومينا السلام، وجميرا دار المصيف، وجميرا زعبيل سراي، وفندق جميرا كريك سايد وكذلك جميرا أبراج الإمارات، وفندق شاطئ الجميرا، وجميرا ليفنج بالمركز التجاري العالمي، وجميرا أبراج الاتحاد في أبوظبي، وفندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة، وجميرا ديفانافوشي، وجميرا فيتافيلي.