الشركة بدأت بطرح منتجات عقارية جديدة تناسب مختلف شرائح العملاء

أعلنت شركة آمار سيتي مشاركتها في المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية من تنظيم شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو المقبل في الريجنسي.

وكشفت الشركة عن البدء في طرح منتجات عقارية جديدة تناسب مختلف شرائح العملاء، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية التي يشهدهـــا العالم بعد انخفاض أسعار النفط وتراجع اقتصاديات العديد من الدول.

وقال مدير المبيعات محمد عبده ان «آمار سيتي» بدأت مؤخرا بتملك عمارات استثمارية في ألمانيا قابلة للتحويل إلى شقق فندقية، حيث من المقرر ان يتم طرح هذه الوحدات على المستثمرين من خلال حصص مستقلة بسعر 2000 دينار للحصة الواحدة، وبعائد سنـــوي قدره 14%، على أن يتم التخارج من هذه الحصص بعد 3 سنوات من التملك.

وأشار إلى أن هذه المنتجات تعتبر مناسبة جدا للأوضاع الحالية التي يبحث فيها المستثمر عن فرص ذات عوائد مجدية ومخاطر محدودة، ولاسيما في ظل تراجع العديد من الأسواق والأدوات الاستثمارية الاخرى عن تحقيق العوائد المرجوة في ظل تقلبات الاسواق الحالية.

من جهة أخرى، أكد عبده ان «آمار سيتي» مستمرة في طـــرح مشاريعها العقارية في ألمانيا وتركيا، حيث تواصل تسويق مشروعها فـــي منطقـــة «بهشاشهير» في اسطنبول، وهو عبـــارة عن مشروع سكنــي ضخـم يتم تسليمه علــى ثلاث مراحل يعتبر اونور بارك لايف من أجمل المشاريع في مدينة بهشة شاهير في اسطنبول الأوروبية والذي يعطي هيكلا معماريا جديدا لاسطنبول، وذلك بفضل التصميم العصري الذي يعكس مفهوم الراحة والرفاهية ويبعد عن اكباتي مول 500 متر.

وقال عبده ان الشركة تطرح مجموعة من المشاريع الجديدة في مدينة «طرابزون» التي أصبحت تشهد توجها كبيرا يفوق التوجه على كل المدن التركية الأخرى، وذلك لما تمتاز به طرابزون من مناخ وطبيعة ومواقع سياحية، فضلا عن إطلالتها على البحر الاسود من جهة وقربها من جورجيا من الجهة الاخرى، مؤكدا في الوقت ذاته أن أسعار العقارات في طرابزون أرخص كثيرا من أسعار اسطنبول.

وأوضح ان «آمار سيتي» وبالتحالف مع شريكها AKS في طرابزون، فإنها تقدم للعملاء عوائد على الاستثمار العقاري هناك بواقع 25%، حيث يتم توثيق هذا البند ضمن عقود العملاء.

وحول أحدث مشاريع الشركة في طرابزون كشف عبده عن طرح مشروع «اكيازي تاورز» المؤلف من 3 بلوكات بإطلالة مباشرة على البحر وبقرب من ستاد طرابزون الجديد وعلى بعد 8 كيلو مترات من قلب المدينة و15 كيلو مترا من المطار، وايضا مشروع آخر وهو «ان بارك» المؤلف من 2 بلوك بإطلالة مباشرة علي البحر حيث يبعد عن المدينة 5 كيلو مترات ويبعد دقائق عن أكبــــــر مراكز التسوق في مدينـة طرابزون، وذلك بعد نجاح الشركة بالتحالف مع شركة AKS في تسليم وثائق العملاء في مشروع «بيرلاند 1001»، وتسليم مشروع «سفير بروجكت» بالكامل (800 شقة)، فيما تم تسليم عملاء مشروعي «أكوا مارين» و«أكوامارين بلاتينيوم» منتصف العام 2016 وبحسب الخطة الموضوعة لذلك.

أما على صعيد السوق الألماني، فقال عبده ان «آمار سيتي» نجحت في دخول أغلب المدن الألمانية، حيث أصبحت تسوق مشاريع في كل من «مانهاين»، «كارلس لوتن»، «بيرنسنز»، «ناين كوشن»، «جيلزن كوشن»، بالإضافة إلى مشاريع في «ديزلدورف» و«إيسن»، وديسبورغ «وفبرتال» حيث تقوم الشركة بشراء عمارات ومن ثم إعادة تجديدها وتأثيثها، ومن ثم تأجيرها لصالح المستثمرين مع توزيع عوائد سنوية ثابتة بواقع 12% لكل عميل من عملاء الشركة.