أجرى بنك الخليج السحب الشهري الخامس لحساب red لعام 2017 وذلك يوم الاثنين الموافق 22 مايو الجاري، وقد أثمر سحب red الإعلان عن ثلاثة طلاب فازوا بجوائز «أبل» تراوحت بين أيفون 7بلس وآيباد برو وساعة أبل ووتش.



والفائزون هم: الجازي مساعد فرحان النويعم «أيفون 7بلس»، ملاك سلامة سعود البذالي «آيباد برو»، بدر طارق بدر فضل «أبل ووتش».

ويعتبر حساب red حسابا مخصصا لطلبة المدارس الثانوية والكليات والجامعات لمن تتراوح أعمارهم من 15 إلى 25 عاما.



ويحصل حاملو حساب red على فرصة الدخول في السحوبات الشهرية عند تحويل إعاناتهم الطلابية.



وفيما يلي تواريخ السحوبات القادمة: 29 يونيو، 24 يوليو، 21 أغسطس، 28 سبتمبر، 23 أكتوبر، 20 نوفمبر، 11 يناير 2018.



وبالإضافة الى جوائز «أبل»، يحصل الطلاب على فرصة الفـــوز بسيارة «فيات» c500 موديل 2017، بمجرد تحويل إعاناتهم الطلابية.

كما بإمكانهم الحصول على تذاكر سينما بقيمة 2 د.ك.



فقط في جميع دور العرض التابعة لسينسكيب طوال أيام الأسبوع بمجرد كونهم من حاملي red، وعلاوة على ذلك، يحصل العملاء على عروض حصرية من شركة «إدفعلي» وهي شركة لخدمات التسوق عبر الإنترنت.