تعزز ريادتها الإقليمية إلى منطقة غرب آسيا «أوراسيا» للمرة الأولى

كجزء من خططها التوسعية الجديدة، أعربت شركة طيران الجزيرة، عن إطلاق رحلاتها الجوية المباشرة إلى غرب آسيا (أوراسيا) بدءا بمطار باكو في أذربيجان.

ويأتي تدشين الرحلات الجديدة نحو المناطق العالمية الناشئة، ليكشف الخطط الاستراتيجية وطموحات الشركة المتنامية، وسعيها المستمر لتعزيز التواصل بين جهات العالم المختلفة من خلال تطبيق استراتيجية مبتكرة تركز على العملاء، إذ تستعد «طيران الجزيرة» ذات التقييم العالمي المتميز، للسفر إلى باكو، العاصمة والمركز التجاري لأذربيجان ابتداء من 23 يونيو 2017.

وباعتبارها وجهة مميزة لقضاء الإجازات الصيفية، ستوفر «طيران الجزيرة» رحلتين إلى باكو أسبوعيا، يومي الإثنين والجمعة.



وتنطلق رحلة الذهاب من مطار الكويت الدولي الساعة 9:00 صباحا وتصل إلى مطار باكو الساعة 12:10 ظهرا، بينما تكون رحلة العودة من باكو الساعة 13:10 ظهرا وتصل الكويت 14:25 ظهرا.

وبصفتها شركة الطيران الأكثر نموا في الكويت، تعد «طيران الجزيرة» أول من يقدم رحلات مباشرة بلا توقف إلى وجهة العطلات الجديدة باكو.



ومع سهولة الحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول إلى مطار باكو للمواطنين الكويتيين، وخلال 5 أيام عمل للمقيمين، يمكن للمسافرين الحجز مسبقا والاستفادة من أفضل العروض التي تقدمها الشركة.

ومنذ تاريخ 10 يناير 2017، بدأت وكالة الدولة للخدمات العامة والمبادرات الاجتماعية تحت رئاسة جمهورية أذربيجان بتجهيز التأشيرات الإلكترونية من خلال نظام «آسان فيزا» الخاص بإصدار التأشيرات الإلكترونية في أذربيحان.



حيث يتم إصدار التأشيرة الإلكترونية خلال ثلاثة أيام عمل وتكون صالحة لمدة 30 يوما، مقابل رسوم قدرها 20 دولارا.



وللمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.evisa.gov.az

وأكد الرئيس التنفيذي في شركة «طيران الجزيرة»، روهيت راماشاندران، عزم «طيران الجزيرة» فتح قنوات جديدة، وفاء لقيمة علامتها التجارية وتعزيز إلهام مسافريها الباحثين عن مغامرات جديدة، مبينا أن تدشين الرحلات الجديدة إلى باكو يأتي في وقت باتت فيه أذربيجان وجهة سياحية رائدة، لافتا إلى أنها ليست سوى البداية للانطلاق نحو مسارات جديدة خارج منطقة الشرق الأوسط ومنوها بأن الشركة مستمرة بتحديد الوجهات المرغوبة من قبل العملاء.