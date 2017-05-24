محمد البحر رئيساً لـ «التعليمية»

قالت شركة المجموعة التعليمية القابضة، إنه تمت إعادة تشكيل مجلس إدارتها ليتولى محمد البحر رئيسا للمجلس وممثلا عن شركة الفي الكويتية العقارية.

وطبقا لبيان المجموعة للبورصة، ينوب عن رئيس مجلس الإدارة نواف ارحمه ممثل شركة البتيل العقارية، وبعضوية كل من أحمد القمر ممثل الدوغة الكويتية العقارية، ويوسف العوضي ممثل شركة القصبة العقارية، وعلي الصباح عضوا مستقلا.



«الكويتية الأوروبية» تزيد ملكيتها في «أجوان» لـ 10.2%

أظهرت إفصاحات البورصة أمس تغيرا في ملكيات كبار الملاك، حيث اشترت الشركة الكويتية الأوروبية القابضة 10.7% من أسهم شركة أجوان الخليج العقارية.

ووفقا للبيانات المنشورة على موقع البورصة، فإن شركة نوف العقارية تمتلك 10.2% ملكية مباشرة، فيما تمتلك شركة أسعد عبدالعزيز السند ومجموعته 23.2% ملكية مباشرة وغير مباشرة.



«المدار» تُقلص خسائرها 60%

تراجعت خسائر شركة المدار للتمويل والاستثمار، بنسبة 60% في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بخسائر الفترة المماثلة من عام 2016.

وبحسب النتائج، بلغت خسائر الشركة خلال الفترة 282 ألف دينار، مقارنة بخسائر الربع الأول من العام الماضي والبالغة 704 آلاف دينار.

وقالت المدار في بيان للبورصة، إن تقلص خسائر الفترة يعود إلى انخفاض خسائر الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل، إلى جانب رد مخصص عمليات تمويل.

وكانت الشركة حققت نحو 5.2 ملايين دينار خسائر خلال العام الماضي، مقارنة بخسائر 2.7 مليون دينار في عام 2015، بارتفاع نسبته 91%.



«نابيسكو» تتسلم أمراً تغييرياً بتمديد عقد في «العمليات المشتركة - الوفرة»

قالت الشركة الوطنية للخدمات البترولية «نابيسكو»، إنها تسلمت أمرا تغييريا لعقد خاص بشركة «العمليات المشتركة - الوفرة».

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أن العقد الرئيسي يتعلق بتأجير معدات نقل التربة وتوريد عمالة ماهرة لمشروع إعادة تأهيل البيئة (المرحلة الرابعة) لشركة «العمليات المشتركة - الوفرة».

وأفادت «نابيسكو» في بيانها، بأن العقد المشار إليه سيتم تمديده لفترة 12 شهرا من 10 مايو الجاري إلى 9 مايو 2018، وبدون إضافة أي مبالغ لمبلغ العقد الأصلي.

وكانت الشركة أعلنت أوائل سبتمبر 2013 عن تسلمها خطاب ترسية العقد المشار إليه من «العمليات المشتركة- الوفرة»، وبمبلغ 3.3 ملايين دينار، ولمدة 3 سنوات، بهامش ربح متوقع بنحو 10% من قيمة العقد.