أعلنت محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة عن موافقتها على تمويل 35 مشروعا في مختلف الأنشطة، وذلك عقب إعادة تشغيل المحفظة، موضحة أن هذه المشروعات كانت تحت الدراسة أثناء فترة توقفها.

وأشارت المحفظة في بيان صحافي، إلى أنها تدرس حاليا 65 مشروعا في مختلف الأنشطة مثل الصناعات التحويلية، أنشطة الخدمات، أنشطة تجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وتبلغ تكاليفها الاستثمارية نحو 7.2 ملايين دينار، في حين يبلغ التمويل المقدر لها 6.5 ملايين دينار.



وأكدت المحفظة أنها تواصل استقبال طلبات المبادرين في مقرها بمبنى بنك الكويت الصناعي في مجمع البنوك.

الجدير بالذكر، أنه تمت زيادة رأس مال المحفظة من 50 مليون دينار ليصبح 150 مليون دينار وتجديد مدتها 20 سنة إضافية، بناء على القانون رقم 2 لسنة 2017، وذلك تقديرا لجهود المحفظة في دعم العديد من مشاريع المبادرين الكويتيين بمختلف القطاعات، ودعما لاستمراريتها في تقديم المزيد من هذا الدعم مستقبلا.