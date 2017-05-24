قام مجلس الأعمال الهندي في الكويت بتكريم رئيس المديرين الماليين في مجموعة شركة مشاريع الكويت (القابضة) بيناك مايترا، وذلك تقديرا لجهوده المبذولة لتقوية العلاقات الكويتية - الهندية في مجال الأعمال.

وكان مايترا ضمن مجموعة من الشخصيات الكويتية والهندية التي تم تكريمها، وذلك في حفل أقيم في فندق كراون بلازا.

وفي معرض تعليقه على هذا التكريم، قال مايترا «لطالما آمنت بأن الانتماء للمجتمع يعني أن تعطي بالمقابل، حيث يتمثل ذلك في الجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس الأعمال الهندي من أجل تعزيز العلاقات بين مجتمعي الأعمال في الكويت والهند.



إنني سعيد بأن أقف هنا مع مثل هذه الشخصيات التي لم يقف عملها عند الجانب الاقتصادي، بل تعداه ليشمل النشاطات والإسهامات الاجتماعية في الكويت».

يذكر أن مايترا التحق بالعمل لدى شركة مشاريع الكويت في عام 1988.



وتم تعيينه مراقبا ماليا في عام 1991، ثم رئيسا للمديرين الماليين في المجموعة عام 1996.



وهو عضو في فريق إدارة مخاطر وتطوير استراتيجية المجموعة.



كما يتولى مسؤولية التخطيط وتحليل الأداء للمجموعة.



وهو عضو مجلس إدارة بنك برقان وOSN وبيه كي سي للاستشارات.



وفي عام 2008 فاز بأول جائزة رئيس المديرين الماليين في القطاع الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.