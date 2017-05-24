أعلنت شركة مشاريع الطاقة البديلة، إحدى شركات مجموعة شركة مشاريع الكويت (القابضة)، عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة دار SSH للاستشارات الهندسية وذلك لتقديم الاستشارات المتعلقة بالطاقة البديلة لمشاريع الدار المستقبلية في الكويت ودول الخليج.



وبهذه المناسبة، قال المدير العام لشركة مشاريع الطاقة البديلة د.حسن قاسم «يعتبر مجال حفظ الطاقة والطاقة المتجددة من المجالات الرائدة والمجدية في الوقت الحالي، وذلك بهدف توفير وإنتاج الطاقة من مصادر نظيفة ما يقلل من الضرر البيئي وهدر الطاقة.

ومن هذا المنطلق أصبح من المهم دراسة عوامل تمكين وجدوى أنظمة حفظ الطاقة والطاقة البديلة ضمن التصاميم الأولية لأي مشروع يطمح إلى استغلال هذه المصادر في خفض تكلفة تطبيق هذه الأنظمة عند التنفيذ».



يذكر أن شركة مشاريع الطاقة البديلة شركة متخصصة في مجال أنظمة الطاقة البديلة (المتجددة) وتقديم الخدمات الاستشارية في مجال حفظ الطاقة والطاقة البديلة، حيث تعمل على توفير حلول الطاقة المتجددة المبتكرة مدعومة بكفاءات كويتية شابة.