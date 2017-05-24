أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان أمس ضرورة تسهيل الإجراءات الجمركية وانتقال البضائع بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال الوزير الروضان في تصريح صحافي عقب اللقاء التشاوري المشترك بين وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي ورؤساء الغرف التجارية الخليجية، إن هذا الاجتماع يأتي في إطار اهتمام وتوجيهات قادة دول مجلس التعاون الخليجي بتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية المستدامة.

وأضاف ان الاجتماع مكان مثمرا بين القطاع الخاص المتمثل في الغرف التجارية والقطاع الحكومي الممثل في الوزراء، مبينا أن حضور الاجتماع ناقشوا عددا من الموضوعات المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي منها تكدس الشاحنات عبر المنافذ وتكدس البضائع في المنافذ البحرية.

وذكر أن المجتمعين بحثوا مستقبل نشاط تجارة وصناعة الذهب والمجوهرات، وتفعيل القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقمة الخليجية والمتعلقة بالتجارة البينية مثل فتح فروع للشركات والمؤسسات الكبيرة، وتطبيق المواطنة الاقتصادية، وتسهيل حركة التجارة البينية، مثمنا ما تم طرحه للمناقشة في الاجتماع حول الضريبة المضافة.

وأوضح الروضان أن جدول أعمال الملتقى الذي ينعقد على مدى يومين يبحث تسهيل الإجراءات الجمركية بين دول المجلس وانتقال البضائع فيما بينها، وثانيا موضوع تكدس الشاحنات عبر المنافذ وتكدس البضائع في المنافذ البحرية، وثالثا السوق الخليجية المشتركة وسبل تفعيلها والوصول إلى التكامل بشأنها.

وأشار الروضان إلى أهمية التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص في دول المجلس في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، وتعزيز دور القطاع الخاص لكونه المحرك الرئيسي في عجلة الاقتصاد، مشيرا إلى أن الملتقى سيناقش عدة أمور تختص بالتجارة والصناعة مع التجارة البينية.

وأكد أن ما يميز اجتماع وزراء التجارة مع رؤساء غرف التجارية قرب الوضع القانوني والمسافة مع بيئة الأعمال التي نعمل فيها كمنظومة خليجية مشتركة للوصول إلى التكامل الاقتصاد الموحد، لافتا إلى تفعيل الأسواق الخليجية المشتركة والوصول إلى التكامل بشأنها، مع تنفيذ أهمية التوصيات السابقة وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.