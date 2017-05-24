أصدر بنك الكويت الوطني سندات غير مضمونة من الفئة الممتازة بقيمة 750 مليون دولار من خلال شركته التابعة «إن بي كي اس بي سي ليمتد» المنشأة بمركز دبي المالي العالمي ضمن برنامج إصدار سندات عالمية متوسطة الأجل بقيمة 3 مليارات دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، مشيرا الى أن الإصدار يمثل الشريحة الأولى من البرنامج.

واستهدف البنك من الإصدار تدعيم معدلات السيولة لدى «وطني» بالعملات الأجنبية وكذلك تحسين النسب الرقابية ذات الصلة وفي مقدمتها كفاية راس المال، إضافة الى تنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة التمويل.



واكد البنك في إفصاحه امس للبورصة الكويتية ان آجال الإصدارات التي ستتم بآجال 5 و7 و10 سنوات، وان البرنامج تم تصنيفه ائتمانيا من وكالات التصنيف العالمية موديز عند Aa3 ووكالة ستاندرد آند بورز عند A+ ووكالة فيتش عند AA-.



وتم إسناد إدارة الإصدار لمجموعة من البنوك العالمية وهي سيتي بنك واتش اس بي سي وجي بي مورغان، إضافة الى شركة الوطني للاستثمار.

أعلن البنك أن السندات تم إدراجها ببورصة أيرلندا على أن تخضع للقانون الانجليزي المنظم.