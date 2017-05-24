قالت شركة أجيليتي للمخازن العمومية إنها بصدد تعديل توصية مجلس الإدارة بشأن التوزيعات النقدية وأسهم المنحة إلى المساهمين المستحقين، وذلك فيما يخص تواريخ استحقاق تلك التوزيعات.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة الكويت أن التعديل جاء تبعا لإطلاق البورصة لنظام ما بعد التداول وتغيير الحدود السعرية، ليصبح استحقاق التوزيعات النقدية وأسهم المنحة بعد تاريخ انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، وعليه ستحدد الشركة تاريخ الاستحقاق الجديد خلال انعقاد العمومية.

يشار إلى أن مجلس إدارة الشركة أوصى بتوزيع أرباح نقدية عن العام الماضي بنسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 15 فلسا للسهم، وأسهم منحة بنسبة 10% من رأس المال.