أعلنت شركة السور لتسويق الوقود عن إعادة افتتاح محطة لتعبئة الوقود بمنطقة صباح السالم، بعد الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل والتطوير.

وتوقعت الشركة في بيان للبورصة أن تحقق زيادة في المبيعات الفترة المقبلة بعد إعادة افتتاح المحطة.

يشار إلى أن الشركة في منتصف أبريل الماضي قامت بإغلاق محطة لتعبئة الوقود في منطقة العارضية، وذلك للقيام بأعمال تطوير المحطة حسب المتطلبات البيئة.

ودفع نمو الإيرادات التشغيلية للشركة في الربع الأول من العام الحالي، إلى ارتفاع أرباحها في الفترة نفسها 1.7%، لتصل إلى 1.22 مليون دينار، مقابل أرباح بنحو 1.2 مليون دينار في الربع الأول من العام الماضي.