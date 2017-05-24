أكدت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «KIPIC» ان العمل في مشروع مصفاة الزور يسير بشكل جيد رغم بعض الصعوبات المتوقعة التي تكتنف هذا المشروع التنموي، وأعلن الرئيس التنفيذي في الشركة هاشم هاشم ان KIPIC ستستفيد بنسبة ٥٠% من المشرفين والمهندسين وعمال العمليات والصيانة الذين كانوا يعملون في مصفاة الشعيبة قبل اغلاقها وفقا للجدول الزمني والخطة الموضوعة لهذا المشروع.

وبين هاشم في تصريحات صحافية على هامش الجولة الميدانية التي قام بها مجلس الإدارة وقيادات الجهاز التنفيذي في مصفاة الزور، أن مسؤولية مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي في الشركة هي متابعة سير العمل في هذه المشاريع الضخمة، ولذلك اليوم نقوم بزيارة مصفاة الزور وهي استكمالا للزيارة التي تمت قبل أسبوعين لمشروع مرافق استقبال الغاز المسال، وهناك أيضا متابعة حثيثة لمشروع البتروكيماويات الذي ما زال في طور التصميم الهندسي.

وأضاف: «اطلع مجلس الإدارة والفريق التنفيذي على تقدم سير العمل والتحديات التي تواجه عملية انشاء المصفاة، وأود الإشادة بالفريق المشرف على متابعة سير العمل وتقدمه حتى الآن»، مشيرا إلى ان «هناك تحديات كون المشروع من المشاريع التنموية الضخمة والمعقدة لكن الجهد الحثيث من فريق متابعة العمل والمقاولين سيمكننا من تحقيق التقدم في الوقت المطلوب».

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة في «البترولية المتكاملة» حمزة بخش ان «هذه الزيارة تأتي تكملة لدور مجلس الإدارة في تفقد الموقع والتأكد من سير العمل.