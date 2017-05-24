حول مشاريع الكويت النفطية الضخمة (الوقود البيئي ومصفاة الزور) اوضح المرزوق ان نسبة التقدم في سير الأعمال في مشروع الوقود البيئي بلغت 84% بنهاية أبريل 2017، لافتا الى ان هناك تأخيرا يعادل 10% وتجري مناقشة التأخير مع المقاولين لتلافيه ما أمكن «وتجدر الإشارة إلى أنه بلغ حشد المقاولين لتنفيذ المشروع حوالي 47 ألف عامل في مواقع الإنشاء في مصافي ميناء عبدالله والأحمدي والشعيبة.

واشار الى ان كل المعدات وصلت الى البلاد ويجري التنسيق على قدم وساق مع وزارات الكهرباء والماء والأشغال العامة والموانئ والجمارك والقوى العاملة وأمن المنشآت وغيرها لتسهيل أعمال المرحلة المقبلة من المشروع، مبينا ان تشغيل مرافق المشروع سيبدأ قبل نهاية العام الحالي تباعا إلى نهاية العام المقبل ومن المتوقع اكتمال المشروع وتشغيله في أكتوبر 2018.

وافاد بأن هناك تقدما في عمليات تنفيذ مشروع مصفاة الزور وقد تجاوزت نسبة الإنجاز الإجمالية للمشروع 30% ومن المقرر استكمال التشغيل النهائي للمصفاة في ديسمبر 2019».