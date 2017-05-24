حول استيراد الكويت للغاز من العراق، اوضح المرزوق ان اللجنة الفنية التي شكلت قبل ثلاثة اشهر للبحث والدراسة بهذا الشأن تقوم بعملها حاليا، لافتا الى ان الكويت طلبت من العراق بشكل مبدئي حوالي 50 مليون قدم مكعبة يوميا ويمكن أن تزيد الى 200 مليون قدم.

واوضح انه في حالة تم الاتفاق مع الجانب العراقي فإن بداية عمل المشروع لن تكون قبل عامين من توقيع الاتفاقية وذلك للاعداد الفني للتشغيل للمشروع، مشيرا الى ان الاتفاقية قد تمتد إلى نحو عشر سنوات أو يزيد على أن يكون البيع بحسب الأسعار العالمية وفقا للفترة الزمنية.

وبشأن ما وصلت اليه الاوضاع في المنطقة المقسومة مع المملكة العربية السعودية والتي توقف فيها الانتاج قبل فترة وإذا ما كانت هناك بوادر لعودة الانتاج مرة اخرى، افاد المزوق بأن المباحثات بين الجانبين الكويتي والسعودي مازالت جارية لإيجاد حلول مرضية للطرفين «ونحن نأمل بعودة الانتاج في الوقت القريب».