أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية عن توقيع قرض مجمع بقيمة 6.245 مليار دولار أمريكي لتمويل مشروع الوقود البيئي مع وكالات ائتمان الصادرات Export Credit Agencies وذلك ضمن صفقة تاريخيه ضخمة. حيث تم التوقيع مع سبع وكالات ائتمان الصادرات وذلك كما يلي :

* تم توقيع اتفاقية التمويل مع وكالات ائتمان الصادرات اليابانية في نهاية شهر مارس 2017.

وقد قامت الشركة بالتعاون مع المستشار المالي الحصري شركة الوطني للاستثمار (NBK Capital) بمراجعة شاملة للعروض المقدمة من البنوك حيث تم اختيار عشرة بنوك قائدة ضمن الصفقة المشتركة (Club Deal) لوكالات ائتمان الصادرات الكورية (K-SURE) والايطالية (SACE) والهولندية (Atradius) والبريطانية (UKEF)، وهي كالتالي:





أما بالنسبة للتمويل المدعوم من وكالة ائتمان الصادرات اليابانية(NEXI) ، فقد قامت الشركة بالتفاوض وتجهيز صفقة تمويل مشتركة (Club Deal) مع أربعة بنوك عالمية هي: وبهذه المناسبة عبّر الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية المهندس محمد غازي المطيري عن سعادته لإتمام هذه الصفقة التاريخية لتمويل أحد اهم مشاريع الشركة والقطاع النفطي في الكويت، حيث تعد هذه الصفقة الأولى من نوعها للشركة للحصول على تمويل عالمي وتمثل أكبر عملية اقتراض في الكويت. كما أعرب عن شكره لكافة الأطراف الممولة والشراكة الناجحة بين الكويت والدول المشاركة بالتمويل. وبدوره علّق السيد شكري المحروس نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والمالية قائلاً: لقد تمكّنا من إتمام هذه الصفقة التاريخية الضخمة وتخطي التحديات وذلك عبر مراحل عديدة من المفاوضات أدت في النهاية إلى نجاح هذه الصفقة.



