مبادرة إستراتيجية للتفاعل مع العملاء بشكل أفضل والتركيز على إضافة قيمة جديدة لسوق التأجير

بالتعاون مع بيت التمويل الكويتي «بيتك»، افتتحت مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده، إحدى شركات مجموعة الساير القابضة، مكتبا متخصصا بخدمات تأجير السيارات في معرض تويوتا الري على طريق الدائري الرابع لتوفر للعملاء خدمة تأجير وصيانة مركبات تويوتا لكل من الأفراد والشركات.

وقد حضر حفل الافتتاح الرسمي وقص الشريط نائب المدير العام للخدمات المصرفية لمجموعة بيت التمويل الكويتي محمد غندور والمدير التنفيذي لمنتجات السيارات والتأجير عاهد العيسى، وبينغت شولتز رئيس العمليات في مجموعة الساير القابضة، وسكوت ماكنيكول مدير عام المبيعات بالتجزئة مجموعة مبيعات تويوتا، بالإضافــــة الى مديري المبيعات والتسويق لبيت التمـــويل الكويتي و«الساير».

وبهذه المناسبة، قال جوهان هيسليتز: في تويوتا جميع فئات المركبات لديها سوق متزايد ومع افتتاح مكتب التأجير الجديد لبيت التمويل الكويتي فإننا سعداء بصب تركيزنا على سوق التأجير بشكل خاص، اما من ناحية خدمة العملاء فنحن نهدف لخدمة عملائنا من خلال مثل هذه الخدمات المناسبة والمريحة.

من جانبه، قال عاهد العيسى انه مع خدمة التأجير التشغيلي من بيت التمويل الكويتي فقد أصبح لدى العميل فرصة قيادة سيارة دون القلق بشأن صيانتها، حيث يمكن للعملاء الاختيار من بين تشكيلة واسعة ومتنوعة من السيارات التي تناسب احتياجاتهم ولفترات تتراوح بين 12 شهرا و26 شهرا بمزايـا وخيارات متعددة تضمن لعملائنا راحة البال.

نقلة مهمة

وأضاف العيسى: مكتب التأجير سيقدم خدمات التأجير مع الصيانة على سيارات تويوتا فقط بالتعاون مع وكالة تويوتا، وإن مثل هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في حركة منتجات التأجير وتعزز العلاقات الوطيدة والمستمرة مع مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده.

كما تقدم بالشكر لإدارة وكيل تويوتا على إتاحة الفرصة لهم لخدمة العملاء والراغبين في استئجار السيارات من هذه العلامة التجارية المشهورة بأنواعها المختلفة من خلال مكتب متخصص في التأجير يعتبر الأول من نوعه على مستوى وكالات السيارات بالكويت، وبهذه المناسبة سيقدم «بيتك» أسعار خاصة على تأجير سيارات تويوتا، احتفاء بهذا الإنجاز وخدمة لكل من عملاء الأفراد والشركات، وكميزة اضافية للعديد من المزايا التي يتمتع بها عملاء تأجير السيارات في «بيتك».

مزايا وفوائد

ومن ضمن المزايا والفوائد التي توفرها الخدمة الجديدة: صيانة مجانية، تأمين تكافلي شامل، سيارة بديلة عند إخضاع السيارة للصيانة أو الإصلاح لمدة تزيد على 24 ساعة، خدمة المساعدة على الطريق على مدار الساعة، تشكيلة واسعة ومتنوعة من السيارات، إمكانية السفر بالسيارة خارج حدود الكويت، لا يشترط تحويل راتب العميل، والسرعة في إنجاز المعاملة.