أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، عن فوزها بجوائز «أفضل مركز اتصال» و«أفضل برنامج مبيعات» و«أفضل منصة تكنولوجيا» في الحفل السنوي الثاني عشر لـ«جوائز مراكز الاتصال في الشرق الأوسط» الذي نظمته مؤخرا في دبي شركة «انسايت ميدل ايست»، الرائدة منذ أكثر من 20 عاما في مجال مراكز الاتصال والخدمات.

وتعليقا على هذا الانجاز، قال مشاري الحمد، مدير ادارة العملاء في VIVA: «حصولنا على هذه الجوائز القيمة يثبت الجودة العالية التي يوفرها فريق عملنا المتخصص لعملائنا»، وأضاف: «نحن نبذل قصارى جهدنا لتعزيز ريادتنا في سوق الاتصالات عبر تقديم مجموعة مبتكرة من الحلول والخدمات».

وتعتبر مسابقة جوائز مراكز الاتصال في الشرق الأوسط التي تنظمها شركة «انسايت ميدل ايست» المعيار الاقليمي بدون منازع لمدى نجاح تفاعل الشركات مع العملاء، ليس فقط كونها مسابقة مشهود لها بالدقة وعدم الانحياز على مستوى العالم، بل لأنها تقوم بتعزيز النتائج والأداء في العديد من المجالات مثل تحليل بيانات العملاء، اعادة التقييم واعادة التطوير، والعمل الجماعي.