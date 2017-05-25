فروع البنك تفتح أبوابها للعملاء من 10 صباحاً إلى 1:30 ظهراً

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، يتقدم بنك الخليج بأطيب التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وإلى الحكومة الكويتية الرشيدة والشعب الكويتي الكريم.

ويسر بنك الخليج أن يعلن عن ساعات العمل لفروعه خلال شهر رمضان المبارك، والتي تم تحديدها طبقا لقرار اتحاد مصارف الكويت. حيث بإمكان العملاء إجراء جميع معاملاتهم المصرفية طوال أيام الشهر الفضيل من خلال زيارة فروع بنك الخليج البالغ عددها 56 فرعا من الساعة 10 صباحا إلى 1:30 ظهرا.

كما تتوافر خدمة أجهزة الصراف الآلي التفاعلي (ITM) للإستخدام من الساعة 9:30 صباحا إلى الساعة 2:30 عصرا ثم من الساعة 8:30 مساء وحتى 1 بعد منتصف الليل في أربعة فروع وهم العدان، الجابرية، الفحيحيل وجنوب السرة. كذلك، سيواصل البنك خدمة عملائه على مدار الساعة خلال شهر رمضان المبارك عن طريق مركز خدمة العملاء التابع له على الرقم 1805805.

أما ساعات عمل المقر الرئيسي والإدارات المساندة في البنك خلال الشهر الفضيل فتمتد من الساعة 9:30 صباحا حتى 2:30 ظهرا. على أن يعاود البنك تطبيق أوقات العمل المعتادة في أول يوم عمل بعد عطلة عيد الفطر السعيد.

وبإمكان العملاء أيضا استخدام موقع البنك الإلكتروني للحصول على المزيد من المعلومات حول أحدث منتجات وخدمات البنك. إلى جانب ذلك، يستطيع العملاء أيضا متابعة وإجراء معاملاتهم المصرفية من خلال تطبيق الخدمة المصرفية عبر الهاتف النقال والمتوفرة للتحميل على الموقع الإلكتروني لبنك الخليج لمختلف الهواتف الذكية أو من خلال متابعة قنوات التواصل الاجتماعي التابعة له.