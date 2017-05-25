العبدالجليل: المستثمر الجاد يبحث دائماً عن الفرص المجدية في ظل ضيق فرص الاستثمار

أعلنت شركة آفاق المستقبل العقارية مشاركتها في المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية من تنظيم شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو في الريجنسي، بمشاركة نحو 35 شركة عقارية.

وستطلق «آفاق المستقبل العقارية» أحدث مشاريعها برج «فيتا سويت» الكائن في مملكة البحرين.

وبهذه المناسبة قال المدير العام في شركة «آفاق» يوسف العبدالجليل ان «فيتا سويت» عبارة عن مشروع برج سكني تحت الإنشاء في منطقة الجفير بمملكة البحرين مؤلف من 26 دورا يضم مجموعة متنوعة من الشقق يبلغ عددها 290 شقة بمساحات متباينة.

وأشار الى أن المستثمر الجاد يبحث دائما عن الفرص المجدية في ظل ضيق فرص الاستثمار في المجال العقاري في المنطقة لهذا ارتأت «افاق» تقديم مشروع «فيتا سويت» الذي يجمع بين المتعة من جهة والاستثمار من الجهة الأخرى فالوحدات المتوافرة توفر للمستثمر فرصة للاستثمار الى جانب العوائد التأجيرية للوحدات.

وتابع: الشركة لديها ادارة متخصصة في عملية اعادة تأجير الوحدات لصالح العملاء، بحيث تكون الوحدة السكنية بمنزلة مصدر استثماري ذي عائد جيد، لافتا الى أن «افاق» حرصت على ضمان حقوق عملائها، وذلك من خلال تقديم وثيقة ملكية تسلم للعميل وتسجل لدى مكتب السجل العقاري في البحرين.

وأشار إلى أن منطقة الجفير التي يقع بها البرج تعتبر من المناطق الراقية التي تشهد تنفيذ مشاريع جديدة وعديدة من قبل حكومة البحرين، حيث تتمتع الجفير إلى حد كبير حالها كحال جميع مناطق مملكة البحرين باستقرار سياسي وأمني إلى حد كبير ما يضيف إلى مميزاتها أيضا، مشيرا الى أن «فيتا سويت» يعد اختيارا مثاليا للمستثمر الذي سيحصل على وثيقة تملك وعقود تأجير مضمونة.

من جهته قال الرئيس التنفيذي، مهاب فريد إن أسعار وحدات «فيتا سويت» المتاحة حاليا تقل بنسبة 20 إلى 25% عن الوحدات المشابهة في المشاريع المجاورة علاوة على ما تتمتع به من موقع استراتيجي مميز وتسهيلات في الدفع تصل إلى 24 شهرا، حيث إن الشركة وفرت نظاما فريدا وسلسا للدفعات، حيث يقوم العميل بدفع 25% من قيمة الوحدة مقدما، والباقي على أقساط بدون فوائد على سنتين.

وأضاف ان الشركة ملتزمة بتقديم عقود تأجير مضمونة للعملاء مع إمكانية الحصول على إقامة في البحرين، متوقعا ربحا صافيا بنسبة تتراوح بين 15 و20% في حال قرر العميل بيع عقارة بعد الاستلام، حيث إن «آفاق» ستوفر بشكل فوري مشتريا، لاسيما ان منطقة الجفير من اكثر مناطق التملك الحر طلبا.

وأشار فريد الى أن المشروع يتميز بموقع يبعد 10 دقائق عن مطار البحرين الدولي، و25 دقيقة عن جسر الملك فهد ما يسهل الوصول إلى جميع الوجهات عبر طرق ميسرة وخدمات لا مثيل لها، ويمتاز المشروع بقربه من الحي التجاري، ومركز التجارة العالمي بالبحرين، والمنطقة الديبلوماسية، وجميع مراكز التسوق الرئيسية، ومتحف البحرين الوطني والمواقع ذات الأهمية التاريخية.